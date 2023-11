Das günstigste PS5-Bundle: Disc Edition mit EA Sports FC 24 im Amazon Black Friday-Angebot

Amazon hat den Preis für das Bundle mit der PS5 Disc Edition und EA Sports FC 24 noch weiter gesenkt.

In seinem großen Black Friday Sale bietet Amazon das Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem FIFA 23-Nachfolger EA Sports FC 24 jetzt noch günstiger an: Der Händler hat den Preis von ohnehin schon günstigen 499,97€, die es zum Sale-Start am Freitag gekostet hat, auf schlappe 479,98€ (UVP: 619,99€) gesenkt – ein Spitzenpreis für die Konsole, die normalerweise einzeln schon 549€ kostet.

Laut Vergleichsplattformen ist das PS5 EA Sports FC 24 Bundle mit diesem Preis aktuell das günstigste Paket mit der PS5 Disc Edition, das ihr in den Black Friday Sales bekommen könnt. Selbst einzeln gibt es die Konsole gerade nicht günstiger.

Die besten Alternativen waren bislang die PS5-Bundles mit Marvel’s Spider-Man 2 oder Call of Duty Modern Warfare 3, die ihr für 499,99€ bekommen konntet. Bei den meisten Shops sind diese aber leider schon ausverkauft. Otto hat momentan zumindest noch das Spider-Man-Bundle auf Lager:

Ihr solltet damit rechnen, dass sowohl das Angebot bei Otto als auch das Bundle mit EA Sports FC 24 bei Amazon bald ausverkauft sein könnten, und deshalb besser schnell zuschlagen.

DualSense & Spiele: Mehr PS5-Deals im Amazon Black Friday Sale

Auch den Sony DualSense könnt ihr im Amazon Black Friday Sale günstig abstauben.

Wollt ihr euch zu eurer neuen Konsole gleich ein paar weitere Spiele oder einen zweiten Controller für den lokalen Multiplayer gönnen? Oder habt ihr die PS5 schon, möchtet aber EA Sports FC 24 günstig abstauben? In all diesen Fällen findet ihr im Amazon Black Friday Sale noch weitere Sonderangebote rund um die PlayStation 5. Hier nur ein paar der Highlights:

Die Übersicht über sämtliche Gaming-Angebote im Amazon Black Friday Sale, zu denen natürlich auch viele Deals für Xbox Series und Nintendo Switch zählen, findet ihr hier:

