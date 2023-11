PS5 + CoD: Modern Warfare 3 - Brandneues Bundle schon jetzt günstig im Angebot abstauben

Das Bundle mit der PS5 Disc Edition und CoD: MW3 ist noch nicht mal erschienen und dennoch schon günstig.

Das noch nicht mal erschienene Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem Shooter Call of Duty: Modern Warfare 3 könnt ihr euch schon jetzt günstig sichern. Bei eBay ist es gerade für 549€ im Angebot, was ohnehin schon ein günstiger Preis ist. Wenn ihr aber den Gutscheincode WINTERPOWER verwendet, bekommt ihr noch 50€ zusätzlichen Rabatt, sodass ihr nur noch 499€ zahlt.

Das neue Call of Duty: Modern Warfare 3 kostet zum Release 79,99€ (UVP). Zieht man diesen Wert vom Bundle-Preis ab, bleiben für die PS5 Disc Edition also nur noch rund 419€, was ein hervorragendes Angebot für die Konsole ist. Der Gutscheincode WINTERPOWER gilt noch bis zum 15. November. Ihr solltet aber damit rechnen, dass das Angebot schon sehr viel früher ausverkauft ist.

Weitere PS5-Bundles im Angebot

Auch das ebenfalls erst kürzlich erschienene PS5-Bundle mit EA Sports FC 24 gibt's in der eBay-Gutscheinaktion günstiger.

Durch den Gutscheincode WINTERPOWER könnt ihr übrigens noch weitere PS5-Bundles oder auch die Konsole einzeln in der Disc Edition günstiger bekommen. Das Bundle mit Spider-Man 2, über das wir kürzlich berichtet hatten, ist zwar bereits ausverkauft, aber ein paar andere Angebote sind noch da, darunter das Paket mit EA Sports FC 24:

Da selbst das ebenfalls erst kürzlich erschienene EA Sports FC 24 bereits deutlich im Preis gesunken ist (bei Amazon bekommt ihr es beispielsweise gerade zusammen mit 10€ PS Store-Guthaben für 61,99€), ist das Bundle mit CoD: Modern Warfare 3 aber das beste Angebot, sofern ihr an dem Shooter nicht gänzlich uninteressiert seid.

Wer ist der eBay-Händler?

Verkäufer aller genannten PS5-Bundles ist der größere eBay-Händler Sbdirect24, der schon seit vielen Jahren auf der Plattform aktiv ist und insbesondere Konsolen häufig zu sehr günstigen Preisen in solchen Gutscheinaktionen anbietet. Seine Rezensionen sind derzeit zu 98,6 Prozent positiv.

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: