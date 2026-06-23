PS5-Controller zum besten Preis aller Zeiten im Angebot: High-End-Gamepad ab jetzt im Sale!

Diesen offiziellen Pro Controller für PS5 gibt's bei Amazon jetzt für kurze Zeit günstig wie nie zuvor!

Gerade könnt ihr einen offiziell lizenzierten Pro Controller für PS5, der einer der besten Konkurrenten des Sony DualSense Edge ist, im Sonderangebot abstauben: Den Victrix Pro BFG PS5-Controller gibt es jetzt im Amazon Prime Day Sale 90€ günstiger im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen gab es ihn noch nie zuvor so günstig wie jetzt:

Das Angebot soll noch bis zum 26. Juni laufen, könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Übrigens hat der Amazon Prime Day auch noch viele weitere PS5-Deals zu bieten. Dieser Link führt euch direkt zur Übersicht:

Zwei große Vorteile: Das bietet der günstige PS5 Pro Controller!

Der modulare Aufbau sorgt dafür, dass ihr den PS5-Controller an eure Vorlieben und das jeweilige Spiel anpassen könnt.

Der Victrix Pro BFG ist ein High-End-PS5-Controller, der gegenüber dem DualSense Edge zwei große Vorteile hat: Erstens ist die Akkulaufzeit deutlich länger. Diese ist nämlich die große Schwäche des Sony-Controllers: Wenn ihr all seine Features nutzt, hält er nur etwa sechs Stunden durch – reichlich wenig für lange Gaming-Sessions. Mit dem Victrix PS5-Controller könnt ihr rund 15 bis 20 Stunden am Stück spielen, was auch für lange Gaming-Nächte reichen sollte.

Der andere große Vorteil des Victrix Pro BFG ist sein modularer Aufbau. Durch diesen könnt ihr den Controller an eure Vorlieben und den jeweiligen Zweck anpassen und etwa das D-Pad und den linken Stick den Platz tauschen lassen oder auch rechts den Stick entfernen und stattdessen das mitgelieferte Fightpad-Modul mit sechs Buttons einbauen, das euch nicht nur bei Fighting Games, sondern auch bei anderen 2D-Spielen gute Dienste leistet.

Der Victrix Controller verfügt über die üblichen Features eines echten Pro Controllers wie Extra-Tasten und Trigger Stops.

Ansonsten bekommt ihr natürlich auch all jene Features, die in der Preisklasse echter Pro Controller zum Standard gehören: Auf der Rückseite findet ihr vier programmierbare Extratasten, durch die ihr nicht mehr so oft den Daumen vom rechten Stick nehmen müsst, um die Buttons auf der Vorderseite zu drücken. Außerdem befinden sich dort die Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Trigger-Wege einstellen und so etwa in Shootern schneller den Abzug drücken könnt.

Ein paar Features des DualSense Edge fehlen dem Victrix PS5-Controller jedoch, darunter das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Diese Features, die für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen sollen, bekommt ihr nämlich nur bei Controllern aus dem Hause Sony. Ob der Victrix Pro BFG wirklich die bessere Wahl ist, hängt deshalb von euren Vorlieben ab. Die preiswertere Wahl ist er aber auf jeden Fall, denn der DualSense Edge ist bei Amazon momentan rund 90€ teurer.