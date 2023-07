Endlich reduziert: Die PS5 bekommt ihr jetzt fast 100€ günstiger

Bei Expert bekommt ihr die Konsole mit den besten Exklusivtiteln jetzt deutlich günstiger.

Es ist kaum zu fassen, aber die PS5 ist tatsächlich günstiger geworden! Bei Expert zahlt ihr für die Disk Edition gerade mal 459,99€ und da ist der Versand bereits inklusive. Leider ist das Angebot nicht von Dauer, ihr solltet also schnell sein: Am 7. August ist es wieder vorbei. Lasst euch diese Chance nicht entgehen und verschönert euer Wohnzimmer mit Sonys Mega-Konsole:

Exklusivtitel: Das macht die PS5 so besonders

Die allermeisten stehen bei einem neuen Konsolen-Release vor einer Entscheidung: Sony, Microsoft oder Nintendo. Da die Hardware, Zumindest im Vergleich von Xbox und Playstation, auf einem ähnlichen Niveau ist, muss ein anderes Kriterium her. Eines der wichtigsten: Exklusivtitel. Ich als Xbox-Fan muss in dieser Generation neidlos anerkennen, dass Sony diese Disziplin für sich entscheidet.

God of War Ragnarök ist ein episches Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Ratchet & Clank Rift Apart zeigt, was die PS5 optisch draufhat. Und das Demon's Souls Remake... wer Dark Souls Fan ist, muss das einfach gespielt haben. Einige Titel, wie etwa Ratchet & Clank, erscheinen mit Verzögerung zwar auf dem PC, eine fähige Gaming-Maschine kostet aber meist mehr als alle drei Konsolen zusammen.

God of War Ragnarök könnte man auf der PS4 spielen – muss man aber nicht. Ladezeiten und Performance sind auf der PS5 einfach um Welten besser.

Ein anderer Aspekt ist der Controller. Wie sich die Steuergeräte in der Hand anfühlen ist Geschmackssache. Manche präferieren das Xbox-Design, manche schwören auf die Form der Playstation Controller. Es soll sogar Lebewesen geben, die den alten Nintendo 64 Controller bevorzugen, aber diese dreihändigen Kreaturen haben bisher noch keinen Kontakt aufgenommen.

Abgesehen davon hat der DualSense Controller die mit Abstand fortschrittlichste Technik. Haptisches Feedback, adaptive Trigger und ein eingebautes Mikrofon sorgen für intensive Immersion. Die PS5 hat einiges zu bieten und mit dem aktuellen Expert-Angebot fällt die Kaufentscheidung leicht:

