Zum Black Friday hat Saturn im November große Rabatte auf viele verschiedene Produkte. Dazu gehören auch zahlreiche, für Gamer Interessante Artikel, wie das- HYPERX Cloud Alpha Gaming-Headset in der "Blackout"-Version, also ganz in Schwarz. Statt dem Originalpreis von 99,99 € gibt es das Headset noch bis zum 10. November um 20 Uhr für nur 49 €.

Günstiges Headset für PS5 und andere Konsolen

Der 3,5 mm-Anschluss ist kompatibel mit den meisten modernen Konsolen, inklusive PS5 und Xbox Series X|S. Ein Schalter zum Stummschalten und ein Lautstärkeregler sind am Kabel vorhanden. Das Mikrofon ist einfach verstellbar und kann abgesteckt werden, sollte man es gerade nicht brauchen.

Sauberer Klang, Rauschunterdrückung und Noise-Cancelling garantieren ein immersives Spielerlebnis, sowie klare Kommunikation mit anderen Spielern. Der Frequenzgang umfasst dabei 13-27000 Hz. Außerdem sorgen die weichen Kunstlederpolster an Ohren und Kopf dafür, dass das Headset auch nach mehreren Stunden noch bequem zu tragen ist. Das Gerüst, das die Hörer zusammenhält, ist außerdem aus Metall und damit stabiler als viele Alternativen aus Plastik. Natürlich ist die Größe individuell verstellbar.

Alles in allem ist das HYPERX Cloud Alpha Blackout eine Überlegung wert, insbesondere für den reduzierten Preis. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Headset anzuschaffen, sollte es definitiv in Erwägung ziehen.

50 Zoll HDR 4K TV für 349 €

Wer für seine Gaming-Experience außerdem noch günstig einen neuen TV braucht, sollte sich einmal den Grundig 50 GUB 7022 Fire TV Edition LED TV anschauen. Normalerweise für 549 € erhältlich, kostet der dank der "Mehrvember"-Aktion nur 349 € - mit einer Ersparnis von 200 € ist dieser TV definitiv ein Tipp für Gamer mit knappem Budget.

Der Fernseher spannt 50 Zoll bzw. 126 cm und liefert Bilder in HDR 4K, sodass auch kein Detail im Spiel verpasst wird. Da es sich um einen Smart TV handelt, kann er auch einfach über App und Bluetooth bedient werden und wer eine Amazon Alexa hat, kann diese ebenfalls mit dem TV verbinden und ihn so steuern.