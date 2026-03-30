PS5 so gut wie geschenkt: Vodafone verteilt die Konsole als Dreingabe zu ihrem besten Tarif

Bereit für GTA 6? Hier bekommt ihr die Playstation 5 tatsächlich ohne versteckte Kosten geschenkt.

Die PS5 wird dramatisch im Preis steigen. Das hat Sony erst vor wenigen Tagen angekündigt. In Kürze werden alle Modelle 100 € teurer werden. Wer sich seine Konsole noch zu einem vernünftigen Preis sichern will, der kann sich die PS5 gerade als Geschenk bei Vodafone sichern, zusammen mit einem richtig lohnenswerten Tarif für euer eigenes Internet.

Warum die Playstation 5 schon bald teurer wird

Laut dem französischen Leaker Gyo, könnten sowohl die PS5 Slim, als auch die PS5 Pro schon bald drastisch im Preis steigen. So wird die Standard-Konsole bald 649,99 € kosten, während die Playstation 5 Pro sogar auf einen Preis von 899,99 € klettert. Das entspricht einem Preisanstieg von 100 €. Die PS5 Digital Edition kostet demnach dann 599,99 €. Auch die PS5 Portal soll 30 € teurer werden.

Der PS5 steht eine massive Preiserhöhung bevor.

Grund für den Preisanstieg könnte die anhaltende Arbeitsspeicherkrise sein. Sony hat in seiner offiziellen Ankündigung keine genauen Gründe genannt, aber es wäre schon sehr verwunderlich, wenn es nichts mit fehlendem Arbeitsspeicher zu tun hat, auch wenn der Hersteller bisher davon sprach, gut für die Krise gerüstet zu sein. Doch vielleicht hat Sony die Lage einfach unterschätzt.

PS5 geschenkt: Das richtige Angebot zur passenden Zeit

Nicht nur die Preisanstiege machen das Angebot von Vodafone für die Konsole interessant, auch der Umstand, dass Sony in der Zukunft wieder mehr Exklusiv-Titel auf die PS5 bringen will macht den weißen Kasten wieder lohnenswerter als vorher. Am besten seid ihr schnell, und sichert euch eure Playstation vor den gigantischen Preisanstiegen, die ab dem 02. April gelten sollen. Bei Vodafone bekommt ihr die Konsole gerade, ohne einen einzigen Cent draufzuzahlen.

Im Angebot von Vodafone bekommt ihr auch einen PS5-Controller zu eurer Konsole mit dazu.

Denn in Kombination mit dem GigaZuhause-Tarif bekommt ihr nicht nur die PS5, sondern auch astreines Internet für eure Wohnung zu einem mehr als fairen Preis. Das Angebot gilt bis zum 28. Mai, aber schlaue Füchse schlagen besser früher als später zu.

So kommt ihr an die Konsole

Nachdem ihr den Vertrag bei Vodafone abgeschlossen habt, wird sich kurz darauf der Partner HiFi/Extraone bei euch per E-Mail melden und mit weiteren Informationen versorgen. Die Konsole wird an euch verschickt, sobald ihr die ersten drei Monatsrechnungen beglichen habt. Achtet darauf, dass eure Kundendaten vollständig und korrekt sind.

Alle Details des Vodafone-Deals in der Übersicht

600 Mbit/s Downloadrate

75 Mbit/s Uploadrate

Preis: 54,99 € monatlich

Anschlusspreis: 49,99 €

24 Monate Mindestlaufzeit

PS5 Slim Digital Edition + DualSense Controller geschenkt

Gerade stapeln sich gerade nur so die Gründe, warum die Playstation 5 wieder eine sinnvolle Investition ist und in Kombination mit dem Tarif bei Vodafone kenne ich gerade keinen besseren Deal, um sich die Konsole von Sony zu sichern.