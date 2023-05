PS5 gratis zum Sony 4K Smart TV: Jetzt 65 Zoll Fernseher aus 2023 mit HDMI 2.1 & 120Hz vorbestellen

Wenn ihr jetzt bei MediaMarkt den neuen 4K Smart TV Sony X90L vorbestellt, könnt ihr eine PS5 als Gratis-Zugabe bekommen.

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt einen im Juni erscheinenden Sony 4K Smart TV aus 2023 vorbestellen und eine PS5 in der Disc Edition kostenlos abstauben. Es handelt sich dabei um den dank HDMI 2.1 und 120 Hz sehr gut fürs Gaming geeigneten Sony X90L in Größen von 65 bis 85 Zoll, den ihr ab 1999€ bekommen könnt. Hier findet ihr ihn:

Um die PS5 zu bekommen, müsst ihr den Fernseher spätestens bis zum 31. Mai bestellen und innerhalb von acht Wochen nach Erhalt auf der Aktionsseite von Sony registrieren. Alternativ gibt es die Gratis-PS5 auch beim Kauf des Mini-LED-TVs Sony X95L oder High-End-OLED-TVs Sony A80L. Hier beginnen die Preise bei 2899€ (X95L) oder 2999€ (A80L) für 65 Zoll. Die Übersicht über alle Fernseher der Aktion findet ihr hier:

Wie gut ist der 4K Smart TV Sony X90L?

Der Sony X90L liefert nicht nur bei der Bildqualität, sondern auch beim Gaming eine gute Performance ab.

Gutes Bild mit hohem Kontrast: Der Sony X90L ist ein 4K-Fernseher an der Grenze zwischen Mittelklasse und High End. Im Vergleich zu günstigen 4K Smart TVs bietet er eine weit bessere Bildqualität, die er unter anderem seiner höheren Spitzenhelligkeit verdankt. Durch diese kann er HDR besser ausnutzen. Außerdem verfügt er über Full Array Local Dimming, was für hohen Kontrast und eine gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt. An teure OLED-TVs kommt er trotzdem nicht ganz heran.

Gaming mit 4K 120 fps: Fürs Gaming ist der Sony X90L sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1, weshalb mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung mit bis zu 120 fps möglich ist. Zum Input Lag liegen leider noch keine exakten Messungen vor. Wir gehen aber davon aus, dass er wie schon bei den Vorgänger in einem fürs Gaming guten Bereich liegen wird. Dank ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Falls ihr eure neue PS5 gleich mal standesgemäß mit Spielen befüllen wollt, interessiert ihr euch vielleicht für PS Store Guthaben bei Amazon. Weitere günstige Angebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: