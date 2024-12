PS5-Handheld jetzt im Amazon-Angebot: Günstiger gibt’s den PlayStation Portal Remote Player nirgendwo!

Ihr wollt eure PS5-Spiele komfortabel im Bett spielen und nicht mehr auf den Fernseher angewiesen sein? Dann ist der PlayStation Portal Remote Player die ideale Lösung.

Während der Black Friday Sales vor wenigen Wochen gab es so ziemlich alles an PS5-Hardware günstiger, was Sony bislang auf den Markt gebracht hat. Nur ein einziges Produkt hat dabei gefehlt: der PlayStation Portal Remote Player. Der PS5-Handheld hat sich als erstaunlich preisstabil herausgestellt, was wohl damit zu tun hat, dass er ein überraschend großer Verkaufserfolg ist. Bei Amazon bekommt ihr ihn jetzt wenigstens mal etwas günstiger:

Einen günstigeren Deal bekommt ihr laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Wie lange das Angebot noch gilt, verrät Amazon bislang nicht. Übrigens bekommt ihr bei dem Händler momentan auch noch eine Menge anderer PS5-Deals, darunter einige große Exklusivspiele und die PS5 Slim Disc Edition. Die Übersicht über diese Angebote findet ihr hier:

PS5-Handheld mit DualSense-Komfort: Das bietet PlayStation Portal

0:34 PlayStation Portal Remote Player - Sony stellt PS5-Handheld im Trailer vor

Der PlayStation Portal Remote Player ist ein Streaming-Handheld, der dazu gedacht ist, dass ihr eure PS5-Spiele auch abseits des Fernsehers spielen könnt. Er eignet sich deshalb vor allem für diejenigen, die beispielsweise gerne mal abends im Bett spielen oder die sich nicht mit Mitbewohnern und Familienmitgliedern um die Nutzung des TVs streiten wollen.

Die Spiele werden von eurer PS5 über euer WLAN auf den Handheld gestreamt. Das bedeutet also: PlayStation Portal ist keine eigenständige Konsole, sondern nur Zubehör für die PS5, welche ihr weiterhin braucht. Immerhin: Der PlayStation Portal Remote Player kann die Konsole aus dem Schlaf wecken, ihr braucht dazu also nicht extra aufzustehen.

Außerdem liefert PlayStation Portal ansonsten gute Qualität. Bei den beiden seitlich angebrachten Controller handelt es sich im Grunde um zwei Hälften des üblichen Sony DualSense PS5-Controllers, sodass ihr eure PS5-Spiele auch auf dem Handheld mit dem gewohnten Komfort und allen Features einschließlich adaptiven Triggern und haptischem Feedback spielen könnt. Das Display ist 8 Zoll groß und bietet 1080p bei bis zu 60 FPS.

