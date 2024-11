PS5-Handheld im Black Friday Vorab-Angebot: PlayStation Portal Remote Player jetzt günstiger schnappen!

Den PlayStation Portal Remote Player gibt es nur selten im Angebot. Jetzt könnt ihr euch mit dem Code PRESALE Rabatt sichern.

Den PlayStation Portal Remote Player, der euch PS5-Spiele bequem im Handheld-Modus spielen lässt, gibt es leider nur sehr selten günstiger. Zeitweise waren die Vorräte der Händler so knapp, dass man sogar schon froh sein musste, ihn überhaupt zum Normalpreis zu bekommen. Bei eBay könnt ihr den PS5-Handheld jetzt endlich mal wieder zumindest etwas günstiger bekommen, wenn ihr den Rabattcode PRESALE verwendet:

Verkäufer ist in diesem Fall MediaMarkt, um die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also keine Gedanken zu machen. Der Gutscheincode gilt prinzipiell noch bis zum 13. November, ihr solltet aber damit rechnen, dass der PlayStation Portal Remote Player schon deutlich früher ausverkauft ist.

Der Rabattcode PRESALE, durch den euch eBay schon mal einen Vorgeschmack auf den Black Friday Sale verschafft, gilt übrigens nicht nur für PlayStation Portal, sondern für zahlreiche weitere Technik-Deals, darunter die PS5 Slim-Konsole sowie 4K-Fernseher, Handys und Tablets, die teils ohnehin schon stark reduziert sind. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

PS5-Spiele gemütlich im Bett spielen: Was kann der PlayStation Portal Remote Player?

0:34 PlayStation Portal Remote Player - Der PS5-Handheld im Trailer

Der PlayStation Portal Remote Player ist keine eigenständige Konsole, sondern ein Streaming-Handheld für PS5. Die Spiele werden also nicht direkt auf dem Remote Player berechnet, sondern laufen auf eurer PS5 und werden von dieser per WLAN auf den Handheld übertragen.

Der Vorteil davon ist, dass ihr PS5-Spiele beispielsweise bequem im Bett spielen könnt und euch nicht mehr mit anderen Personen in eurem Haushalt um die Vorherrschaft über den Fernseher streiten müsst. Da der PlayStation Portal Remote Player die PS5 aus Ruhemodus aufwecken kann, braucht ihr auch nicht erst aufzustehen und die Konsole anzuschalten, sondern könnt einfach nach dem Handheld auf dem Nachttisch greifen und direkt losspielen.

Im Grunde ist der PlayStation Remote Player ein zweigeteilter DualSense Controller mit einem 8-Zoll-Bildschirm in der Mitte.

Seinen stattlichen Preis rechtfertigt der PlayStation Portal Remote Player durch die Qualität der Hardware: Seitlich an dem 8 Zoll großen Bildschirm sind Controller angebracht, bei denen es sich im Grunde um zwei Hälften eines Sony DualSense Controllers handelt. Ihr bekommt deshalb all jene Features, die ihr von einem richtigen DualSense erwarten könnt, wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, und könnt genauso komfortabel und mit allen Funktionen spielen, wie ihr es am Fernseher tun würdet.

