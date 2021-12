Ein Headset gehört bei einer Konsole einfach zur Ausstattung dazu, insbesondere für diejenigen, die gerne online und mit Freunden spielen. Inzwischen gibt es eine ziemlich große Auswahl an Headsets, die ihr mit PS5 und Xbox Series X|S verwenden könnt, sowohl mit als auch ohne Kabel und in allen möglichen Preisklassen.

Logitech ist seit langer Zeit eine namenhafte Marke im Bereich Gaming-Zubehör und hat mit ihrer Astro-Reihe Headsets herausgebracht, die ganz besonders auf Spieler zugeschnitten sind. Bis zum 24.12. gibt es bei MediaMarkt Rabatt auf einige der Modelle.

Astro Gaming A50 Wireless + Base Station

Wie der Name schon sagt, ist das Astro A50 ein kabelloses Headset. Es wurde in Zusammenarbeit mit Spieleentwicklern, Streamern und professionellen Spielern entwickelt, um es genau auf die Bedürfnisse der Gaming-Community anzupassen.

Die Base Station dient sowohl als Ladestation als auch als Link zu Konsole oder PC, um den Anschluss des Headsets möglichst einfach zu gestalten. Durch den 5-GHz-Transmitter ist außerdem klare Sprachübertragung mit wenig Latenzzeit möglich. Es gibt sowohl eine Version für PS4 und PS5, als auch eine für Xbox One bzw. Xbox Series X|S, wobei beide Versionen mit dem PC verbunden werden können.

Das ist aber noch nicht alles: Durch mehrere Audioanschlüsse an der Base Station könnt ihr über das Headset gleichzeitig Musik hören oder Anrufe entgegennehmen. Mithilfe der Regler direkt am Headset und der Astro Command Center-Software könnt ihr den Sound genau so einstellen, wie es für euch angenehm ist.

Das Gerüst des A50 Wireless ist sowohl robust als auch für Komfort designt, mit klappbarem Mikrofon und auswechselbaren Ohrpolstern. In Kombination mit den bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit steht langen Gaming-Sessions nichts mehr im Weg.

Das Headset zusammen mit der Xbox-Base Station gibt es momentan für 265,99 Euro statt 319,- Euro. Die PS-Version ist sogar noch etwas stärker reduziert, von 319,- Euro auf 259,99 Euro.

Astro Gaming A40 TR + MixAmp Pro

Das A40 TR ist dem A50 Wireless sehr ähnlich, nur ist es eben nicht wireless. Das senkt zwar den Preis, aber bei Weitem nicht die Qualität. Durch den Kabelanschluss ist es sehr leicht zu verwenden und zu kalibrieren und je nach Version sowohl mit PlayStation als auch Xbox und PC kompatibel.

Wer oft in einer lauten Umgebung spielt, wie auf Turnieren oder einfach in einem Haus mit Familie, kann das Headset durch Mod-Kits sogar mit geräuschisolierenden Ohrpolstern und stimmisolierendem Mikrofon ausstatten. Mit dem MixAmp könnt ihr Lautstärke und Balance von Spiel und Voice Chat einfach regulieren.

Das Astro Gaming A40 TR ist in einigen Ausführungen erhältlich. Ihr könnt es im Bundle mit MixAmp oder ohne kaufen und es gibt noch eine Special Edition mit rot-blauem Design. Das Bundle mit Headset und MixAmp für PlayStation ist derzeit statt für 279,- Euro für 199,99 Euro erhältlich.

Alle Versionen und Kombinationen des Astro Gaming A40 TR