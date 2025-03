PS5-Highlight 2025: So sieht ein Spiel aus, das Alan Wake mit Dark Souls und Open-World-Erkundung mischt

Eines der spannendsten Spiele des Jahres 2025 könnt ihr jetzt für PS5 und Xbox vorbestellen.

Ob es wirklich eines der besten Spiele des Jahres wird, ist momentan noch schwer zu sagen, aber eines der interessantesten ist es jetzt schon: Am 4. September soll Hell ist Us, das eine Mischung aus düsterem Mystery-Adventure, harten Nahkämpfen und Open-World-Erkundung bietet, für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt bereits vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern:

Der Vorbesteller-Bonus besteht in dem Military Pack mit Skins für euren Charakter und eure Drohne. Daneben bekommt ihr bei MediaMarkt auch kostenlosen Versand sowie eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch weniger. Bei Amazon ist Hell is Us übrigens noch nicht aufgetaucht, das kann sich aber jederzeit ändern. Wenn es soweit ist, findet ihr das Spiel hier:

Hell is Us: Was bietet das Mystery-Actionspiel für PS5 & Xbox?

1:31 Hell is Us: Das dämonische Action Adventure hat ein Release-Date

In Hell is Us kehren wir in unser Heimatland zurück und müssen erfahren, dass dieses nicht nur von einem Bürgerkrieg zerrissen, sondern auch vom mysteriösen übernatürlichen Wesen heimgesucht wird. Wir machen uns daher auf eine Reise durch eine zumindest weitgehend offene Spielwelt (anscheinend ist die Welt in mehrere Gebiete unterteilt), um die Wahrheit über die Ereignisse herauszufinden. Die bisherigen Trailer lassen auf eine düstere, surreale Mystery-Atmosphäre im Stil eines Alan Wake 2 hoffen.

Eine Besonderheit dabei: Hell is Us verzichtet fast vollständig auf ein User Interface und bietet laut den Entwicklern keine Questmarker, keine Karte und keinen Kompass, die euch sagen, wohin ihr zu gehen habt. Ihr müsst euch euren Weg also allein suchen. So ganz stimmt das allerdings auch wieder nicht, denn ihr könnt durchaus Karten, die euch Hinweise auf den richtigen Weg geben, in Form von Items in der Welt finden. Auf eine World Map, die euch jederzeit eure Position und eure Ziele anzeigt, müsst ihr aber verzichten.

Die Spielwelt von Hell is Us wirkt zwar meistens sehr düster, es gibt aber auch buntere und hellere Momente.

Laut den Entwicklern machen die Erkundung der Welt und die Suche nach Antworten etwa die Hälfte des Spiels aus. Die andere Hälfte besteht aus den Kämpfen. Hier bekommt ihr es ähnlich wie in Dark Souls vor allem im Nahkampf mit monströsen, albtraumhaften Kreaturen zu tun, wobei ihr auf Waffen wie Schwerter, Äxte und Speere zurückgreifen könnt. Moderne Waffen scheinen gegen die übernatürlichen Wesen nämlich nicht zu funktionieren. Immerhin bekommt ihr Unterstützung von eurem treuen Begleiter, einer kleinen Drohne.