Exklusiver PS5-Hit aus 2024 im Angebot: Riesiges Rollenspiel mit 100 Stunden Spielzeit zum Top-Preis abstauben!

Eine riesige und wunderschöne Spielwelt, eine epische Geschichte und ein spannendes Kampfsystem: Diesen PS5-Rollenspielhit 2024 solltet ihr unbedingt noch nachholen.

Update: Kaum hatten wir den Artikel veröffentlicht, ist auch Amazon mit dem MediaMarkt-Angebot mitgezogen. Ihr könnt euch das Top-Rollenspiel aus 2024 jetzt also auch hier günstig sichern:

Originalmeldung:

Lust darauf, in ein episches Rollenspiel mit riesiger Spielwelt und prächtiger Grafik einzutauchen? Dann habt ihr Glück! Gerade könnt ihr euch nämlich bei MediaMarkt einen 2024 exklusiv für PS5 erschienenen Rollenspielhit günstig im Sonderangebot schnappen: Final Fantasy 7 Rebirth ist um stolze 56 Prozent reduziert. Hier geht’s direkt zum Deal:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Der Preis kann sich also jederzeit ändern. Alternativ könnt ihr übrigens auch das 2023 erschienene Final Fantasy 16 zum Schnäppchenpreis abstauben. In diesem Fall bezahlt ihr nur noch schlappe 14,99€:

Final Fantasy 7 Rebirth: Erlebt die Welt des JRPG-Klassikers endlich in Prachtgrafik!

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum nächsten Rollenspiel-Hit 2024

Schon das 2020 erschienene Final Fantasy 7 Remake hatte einen Teil des berühmten Rollenspielklassikers wieder zum Leben erweckt und mit eindrucksvoller Grafik und hohem Produktionsniveau in die Gegenwart geholt. Dieser Teil hatte sich jedoch auf die Metropole Midgar, die Start-Stadt des Spiels, beschränkt. So richtig ging das ursprüngliche Final Fantasy 7 aber eigentlich erst los, wenn man nach draußen in die Welt entlassen wird.

Genau das passiert nun endlich in Final Fantasy 7 Rebirth, das eine riesengroße Spielwelt mit wunderschönen Landschaften voller Geheimnisse bietet. Streng genommen handelt es sich dabei zwar nicht um eine reine Open World, weil sich uns ein paar der Areale erst im Spielverlauf öffnen. Der Rest besteht aber aus weiten, offenen Gebieten, die wir mithilfe von Fahrzeugen oder auf Chocobos reitend nach Herzenslust erforschen dürfen.

Die Welt von Final Fantasy 7 Rebirth ist so riesig, dass wir Fahrzeuge wie diesen Buggy gut gebrauchen können.

Anders als im ursprünglichen Final Fantasy 7 fühlt sich die Welt dabei nun wie aus einem Guss an und ist auch zwischen den für die Hauptstory wichtigen Schauplätzen gut gefüllt, etwa mit Ausgrabungsstätten, speziellen Bosskämpfen und Artefakten, die es zu finden gilt. Lasst ihr die Nebenquests nicht links liegen, bietet Final Fantasy 7 Rebirth dadurch eine Spielzeit von rund 100 Stunden.

Das Kampfsystem bietet wie schon im ersten Teil weit mehr Action als das Original. Trotzdem seid ihr weiterhin mit einem Team aus Helden unterwegs, die alle ihre eigenen Spezialfähigkeiten und einen eigenen Skilltree besitzen. Je nach Konstellation eurer Gruppe können die Charaktere verschiedene besonders mächtige Komboattacken ausführen, was den Gefechten einen gewissen taktischen Tiefgang verleiht.

Für uns ist Final Fantasy 7 Rebirth jedenfalls eines der großen Rollenspiel-Highlights des Jahres, weshalb wir im GamePro-Test stolze 90 Punkte vergeben haben. Bei MediaMarkt bekommt ihr den PS5-Hits aktuell für nur noch 34,99€ (UVP: 79,99€):

