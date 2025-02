PS5-Hit im Angebot: Holt euch das beste Star-Wars-Spiel der letzten 20 Jahre jetzt zum Top-Preis!

Das beste Star-Wars-Spiel, das wir seit mehreren Konsolengenerationen gespielt haben: Star War Jedi: Survivor gibt's jetzt für PS5 zum Top-Preis.

Gerade könnt ihr euch das beste Star-Wars-Spiel der aktuellen und der letzten Konsolengeneration günstig im Angebot schnappen. Star Wars Jedi: Survivor gibt es nämlich gerade bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis, und zwar sowohl in den hübscheren Versionen für PS5 und Xbox Series X als auch in der Last-Gen-Version für PS4 und Xbox One. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Den Deal findet ihr alternativ übrigens auch bei Amazon. Allerdings hat der Händler die PS5-Version von Star Wars Jedi: Survivor derzeit gar nicht auf Lager, weshalb ihr hier einige Wochen auf die Lieferung warten müsstet. Bei MediaMarkt hingegen wird sofort geliefert, und zwar sogar versandkostenfrei.

Die spannendsten Lichtschwertduelle

– Das bietet Star Wars Jedi: Survivor

1:57 Star Wars Jedi: Survivor - Action-Hit im Gameplay-Trailer

Autoplay

Wie im Vorgänger Jedi: Fallen Order spielt ihr in Jedi: Survivor den jungen Jedi Cal Kestis und bedient euch im Kampf gegen das Imperium einer ganzen Reihe verschiedener Machtkräfte sowie natürlich eures Lichtschwerts. Nicht nur das auf Nahkampf fokussierte Gameplay, sondern auch das verschachtelte Leveldesign erinnern dabei an Spiele wie Dark Souls, jedoch ohne deren extrem hohen Schwierigkeitsgrad zu erreichen.

Trotz des Metroidvania-Leveldesigns habt ihr diesmal auf den sechs verschiedenen Planeten, die ihr mit eurem eigenen Raumschiff bereist, deutlich mehr Raum zur freien Erkundung und könnt dabei die abermals packende Star-Wars-Atmosphäre auf euch wirken lassen. Das Highlight des Spiels sind aber nach wie vor die spannenden Lichtschwertduelle, die durch weitere Schwertkampfstile und einen neuen Skilltree jetzt noch mehr spielerischen Tiefgang bieten.

Die sechs Planeten in Star Wars Jedi: Survivor sind extrem abwechslungsreich und bieten jede Menge Star-Wars-Atmosphäre.

Der größte Schwachpunkt von Star Wars Jedi: Survivor war zum Release sein technischer Zustand, gerade auf den Konsolen war die Performance nicht optimal. Auch wir hatten in unserem GamePro-Test deshalb abgewertet. Mittlerweile wurde das Actionspiel jedoch gesund gepatcht und läuft nun vor allem auf PS5 und Xbox Series X flüssig, weshalb wir die Wertung auf stolze 88 Punkte angehoben haben.

Im jetzigen Zustand und zum aktuellen Schnäppchenpreis ist Star Wars Jedi: Survivor jedenfalls ein Muss für alle Fans der Franchise, ganz besonders dann, wenn ihr auf der Suche nach einem atmosphärischen Singleplayer-Abenteuer seid. Ein besseres Star Wars Spiel haben wir jedenfalls seit Knights of the Old Republic und somit seit über 20 Jahren nicht mehr erlebt.