PS5-Hit im Angebot: Open-World-Spiel mit rund 100 Stunden Spielzeit jetzt für nicht mal 20€ schnappen!

Eines der besten Open-World-Spiele für PS5 und PS4 gibt es jetzt im Angebot.

Wer mal wieder für Wochen in einem riesigen Open-World-Spiel versinken will, kann gerade bei MediaMarkt ein echtes Schnäppchen machen. Dort gibt es nämlich jetzt einen der ganz großen PlayStation-Exklusivhits, der euch in eine der spannendsten und schönsten Spielwelten der aktuellen Konsolengeneration schickt, für nur 19,99€ im Sonderangebot:

Bei dem Deal handelt es sich zwar um die PS4-Version des Spiels, diese enthält aber ein kostenloses PS5-Upgrade, sodass es wenig Sinn ergeben würde, die aus seltsamen Gründen deutlich teurere PS5-Fassung zu kaufen. MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann also jederzeit steigen.

Open-World-Hit für PS5 & PS4: Noch größer und schöner kann eine Spielwelt kaum werden!

Die Welt von Horizon Forbidden West ist noch weit größer und auch ein gutes Stück hübscher als die des Vorgängers.

Die Rede ist natürlich von Horizon Forbidden West, das euch in die postapokalyptische, von riesigen Robotern in der Gestalt von Dinosauriern bevölkerte Welt schickt, welche schon im Vorgänger Horizon Zero Dawn ein echtes Highlight war. Diesmal ist die Open World sogar noch weit größer und abwechslungsreicher: Neben verschneiten Berggipfeln und dichten Wäldern erkundet ihr auch die Ruinen amerikanischer Großstädte.

Grafisch hat Horizon Forbidden West ebenfalls deutlich zugelegt, und zwar sogar in der PS4-Version. Auch die Kämpfe sind spannender geworden, was unter anderem daran liegt, dass es jetzt noch viel mehr Gegnertypen gibt, die alle über unterschiedliche Stärken, Schwächen und Verhaltensweisen verfügen.

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Autoplay

Deshalb müssen wir unsere Taktik immer wieder aufs Neue anpassen, wozu uns glücklicherweise eine Menge neuer Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Daneben gibt es auch noch ganz neue Spielmechaniken wie beispielsweise abtrennbare Rüstungsteile, die es uns ermöglichen, Gegner gezielt zu schwächen.

Der einzige Nachteil gegenüber dem ersten Teil: Die Story ist nicht mehr ganz so spannend, weil das große Mysterium der Spielwelt bereits aufgelöst wurde. Die neue Weltuntergangsgeschichte hat zwar ebenfalls ihre starken Momente, hängt aber während der Spielzeit von 80 bis 100 Stunden (ja nachdem, wie viel ihr erkundet) gelegentlich mal durch. Zum Glück können die Spielwelt und das Gameplay von Horizon Forbidden West locker über solche Phasen hinwegtrösten.