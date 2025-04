PS5-Hit günstig wie nie: Dieses Spiel mit 92 Punkten auf Metacritic gibt’s jetzt für 14,99€ im Angebot!

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern bietet dieses PS5-Spiel sogar eine Open World, der Gameplay-Kern bleibt trotzdem traditionell.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade eines der (zumindest laut internationalen Kritiken) besten PS5-Spiele der letzten Jahre im Angebot schnappen. Für den AAA-Titel, der auf Metacritic bei beeindruckenden 92 Punkten liegt, zahlt ihr aktuell nur noch schlappe 14,99€, was laut Vergleichsplattformen der günstigste Preis aller Zeiten ist, und zwar sogar mit einigem Abstand. Hier geht’s direkt zum Deal:

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig ist. Es könnte also jederzeit wieder enden.

PS5-Hit im Angebot: Altehrwürdige Reihe mit neuer Open World!

Es geht hier um Street Fighter 6, das im Vergleich zu den Vorgängern eine gewaltige Änderung mitbringt: Durch den World Tour Modus könnt ihr jetzt im Singleplayer mit eurem selbst erstellten Charakter eine Open World erkunden. Die Großstadt Metro City bietet euch dabei neben klassischen Kämpfen auch eine ganze Reihe von Minispielen und Shops sowie die Möglichkeit, in die Ferne zu reisen, um weitere Kämpfer zu treffen. Insgesamt dürftet ihr mit der Kampagne rund 20 bis 30 Stunden beschäftigt sein.

Bei den Charakteren bietet Street Fighter 6 eine gute Auswahl: Ihr bekommt 18 Kämpferinnen und Kämpfer, von denen 11 bereits aus den Vorgängern bekannt und 7 völlig neu sind. Die Vielfalt an unterschiedlichen Kampfstilen ist groß und es gibt sogar Charaktere, die sich speziell an Anfänger richten, was ein Grund dafür ist, dass Street Fighter 6 sehr gut für Fighting-Game-Neulinge geeignet ist.

Auch in Street Fighter 6 treten wieder viele bekannte Charaktere auf und verfügen zum Teil über Attacken, die schon in Street Fighter 2 dabei waren.

Genre-Veteranen brauchen sich aber keine Sorgen zu machen: Mit seinen zahlreichen Kombos und Spezialattacken sowie den neuen Drive-Manövern und Overdrive Arts bietet Street Fighter 6 mehr als genug Tiefgang, um die eigenen Fähigkeiten im kompetitiven Multiplayer über hunderte Stunden hinweg zu perfektionieren.

Dass dieses Kern-Gameplay weiterhin so gelungen ist und Street Fighter 6 noch dazu mit einer hervorragenden Inszenierung auf AAA-Niveau punkten kann, dürfte letztendlich der Hauptgrund für die hohen Wertungen sein. Als Open-World-Spiel gehört Street Fighter 6 nämlich nicht zur Spitzenklasse, der Modus ist letztendlich nur eine nette Dreingabe. Als Fighting Game steht Street Fighter 6 aber ganz oben, sowohl für Neueinsteiger als auch für Profis.