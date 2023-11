PS5-Hits ab 14,99€: Diese 10 Spiele gibt’s zum Top-Preis im Black Friday-Angebot bei MediaMarkt

Im MediaMarkt Black Friday Sale könnt ihr euch jetzt große Exklusivhits für PS5 günstig sichern.

Im Black Week Sale bei MediaMarkt gibt es jetzt eine riesige Auswahl an PS5-Spielen im Angebot. Darunter sind eine Menge Schnäppchen, die ihr bei Konkurrenten wie Amazon derzeit nicht oder zumindest nicht so günstig finden könnt. Die meisten der großen Exklusivhits von Ghost of Tsushima bis God of War Ragnarök sind dabei und auch andere AAA-Spiele gibt’s zu stark reduzierten Preisen. Hier findet ihr die Übersicht:

Aus der langen Liste der Angebote haben wir euch hier zehn Highlights herausgesucht und nach Preis sortiert. Mit Ausnahme von EA Sports FC 24, das für ein erst kürzlich erschienenes Spiel einen besonders starken Rabatt bietet, haben wir uns dabei auf große Exklusivtitel konzentriert:

Wie lange die Deals noch verfügbar sein werden, ist schwer zu sagen. Ein paar der PS5-Deals bei MediaMarkt sind sogar schon jetzt ausverkauft. Angesichts der sehr günstigen Preise dürfte auch ein Teil der obigen Spiele bald vergriffen.

Mehr Black Friday-Angebote bei MediaMarkt

Die Black Week bei MediaMarkt hat auch noch weitere Gaming-Deals wie das Nintendo Switch Sports Bundle zu bieten.

Der Black Week Sale bei MediaMarkt läuft jedenfalls noch bis zum 23. November um 20 Uhr. Danach beginnt eine neue Sale-Phase mit weiteren Angeboten zum Black Friday 2023.

Schon jetzt gibt es hunderte Angebote, zu denen neben Gaming-Deals wie Spielen oder der Nintendo Switch auch noch 4K-Fernseher, Handys, Tablets und viele weitere spannende Technikschnäppchen gehören. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Wenn ihr auch in Zukunft über die besten Black Friday-Angebote auf dem Laufenden bleiben wollt, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen.