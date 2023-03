PS5 + Hogwarts Legacy: Top-Bundle mit Disc Edition jetzt wieder für 569€ kaufen

Bei Saturn gibt es jetzt wieder das günstige Bundle mit der PS5 Disc Edition und Hogwarts Legacy.

Schon vor etwa zwei Wochen gab es bei MediaMarkt und Saturn ein günstiges Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem Open-World-Hit Hogwarts Legacy für nur 569€, das aber inzwischen längst ausverkauft war. Nun ist es wieder bestellbar, zumindest bei Saturn. Weil es jederzeit auch bei MediaMarkt wieder auftauchen könnte, liefern wir euch den dorthin führenden Link gleich mal mit:

Da die UVP der PS5 Disc Edition bei 549,99€ liegt und das erst kürzlich erschienene Hogwarts Legacy bei den beiden Händlern derzeit 72,99€ kostet, bekommt ihr also einen Rabatt von über 50€. Obwohl die PS5 inzwischen leicht zu bekommen ist, ist ein solcher Preisnachlass noch immer sehr selten. Sofort verfügbar ist das Bundle allerdings auch bei Saturn nicht, geliefert wird laut Produktseite ab dem 4. April. Der Versand ist kostenlos.

Alternativen: PS5 einzeln oder mit Forspoken

Die PS5 ist auch einzeln verfügbar, sowohl in der Disc als auch in der Digital Edition.

Falls ihr euch für Hogwarts Legacy nicht interessiert, könnt ihr die PS5 übrigens in der Disc oder in der Digital Edition auch einzeln bekommen, sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt. Einen Rabatt bekommt ihr in diesem Fall aber nicht, ihr zahlt die unverbindliche Preisempfehlung von 549,99€ beziehungsweise 449,99€:

Einen ähnlich großen Rabatt wie das Hogwarts-Legacy-Bundle bietet hingegen das Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem ebenfalls erst kürzlich erschienenen Open-World-Spiel Forspoken, das ihr auch für 569€ bekommt. Hogwarts Legacy ist unserer Meinung nach aber das deutlich bessere Spiel. Falls ihr nicht an einer ernsten Harry-Potter-Phobie leidet, würden wir euch also zu diesem Bundle raten.

Mehr darüber, was ihr von Hogwarts Legacy erwarten könnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test: