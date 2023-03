PS5 im Angebot: Disc Edition jetzt dank Gutschein für 499,99€ abstauben

Durch einen Gutschein gibt es die PS5 Disc Edition jetzt bei Ebay günstiger.

Update von 14:17 Uhr: Inzwischen ist die PS5 einzeln leider ausverkauft, ihr könnt aber durch den Gutscheincode TECHNIK23 noch immer 50€ Rabatt auf das Bundle mit God of War Ragnarök bekommen, sodass der Preis auf 569€ sinkt. Obwohl hier noch 4,99€ für den Versand anfallen, ist das ein guter Deal. Händler ist auch in diesem Fall Saturn:

Ursprüngliche Meldung von 13:36 Uhr:

Bei Ebay könnt ihr gerade die PS5 Disc Edition für nur 499,99€ abstauben, wenn ihr den Gutscheincode TECHNIK23 verwendet. Obwohl die Ebay Gutschein-Aktion schon seit fast zwei Wochen läuft, ist die PS5 dort gerade eben erst aufgetaucht und dürfte auch recht schnell wieder verschwinden. Laut Produktseite sind nämlich nur 6 Exemplare (Stand 13:30 Uhr) verfügbar. Anbieter ist Saturn. Hier kommt ihr zum Deal:

Auch Xbox Series X und Nintendo Switch günstig: Der Gutscheincode ist theoretisch noch bis morgen gültig, die PS5 dürfte angesichts des günstigen Preises aber schon heute ausverkauft sein. Falls ihr zu spät gekommen seid, könnt ihr euch vielleicht damit trösten, dass es in der Ebay-Aktion auch noch eine Menge andere günstige Deals gibt. Zum Beispiel sind die Xbox Series X und die Nintendo Switch OLED mit dabei. Diese beiden Konsolen sind schon von Anfang an Teil der Gutschein-Aktion und dürften auch noch bis morgen verfügbar sein. Mehr über die besten Deals der Ebay-Aktion erfahrt ihr hier:

Kommt nochmal Nachschub? Außerdem wäre es möglich, dass das Angebot später noch einmal auftaucht, auch wenn es momentan ausverkauft sein sollte. Schließlich ist die PS5 bei Saturn direkt weiterhin verfügbar, der Händler könnte also nochmal für Nachschub beim Ebay-Deal sorgen. Außerdem könnte natürlich auch noch ein anderer Händler nachziehen und die Konsole günstig anbieten. Es kann sich also lohnen, die Übersicht über die Gutschein-Angebote im Auge zu behalten. Hier findet ihr sie:

Erst seit Kurzem überhaupt verfügbar: Die PS5 ist schon seit Anfang des Jahres deutlich besser verfügbar als die zwei Jahre zuvor. Trotzdem konnte man die Konsole noch eine ganze Weile fast nur in relativ teuren Bundles bekommen. Günstige Angebote sind erst in den letzten Wochen aufgetaucht, beispielsweise in Form von Bundles mit Hogwarts Legacy oder Forspoken. Einzeln ist die PS5 aber erst seit letzter Woche gut verfügbar. Bei dem aktuellen Deal handelt es sich um das erste Sonderangebot, das wir seither für die Konsole gesehen haben. Zur normalen UVP findet ihr die PS5 einzeln unter anderem hier: