Hacker machen einen lang gehegten Fan-Wunsch auf der PS5 wahr

Die PlayStation 5 ist seit über zwei Jahren im Handel, auf ein beliebtes Feature, das bei der PS4 zum Standard gehörte, müssen Fans aber nach wie vor verzichten. Von alternativen oder gar selbsterstellten Designs für den Home-Bildschirm fehlt jede Spur.

Hacker haben nach jüngsten Entdeckungen, die einen teilweisen Zugriff auf die Systemsoftware der Konsole erlauben, jedoch Möglichkeiten gefunden, das Hauptmenü der PS5 nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die ersten Versuche haben uns so beeindruckt, dass wir hoffen, dass Sony selbst bald nachlegt!

Coole Hintergründe mit God of War, Elden Ring und Cyberpunk 2077

Es ist noch gar nicht so lang her, dass PS5-Hacker Wege gefunden haben, um die Konsole via einer Blu-Ray oder einer Schwachstelle im Internet-Browser zu knacken. Dadurch erhielten sie Zugriff auf zahlreiche versteckte Funktionen, darunter die Einstellungen für Entwickler*innen.

Darüber lässt sich beispielsweise die wegweisende Demo zum eingestellten Silent Hills installieren:

Der neueste Clou ist aber eine Methode, die den Schreibzugriff auf zuvor gesperrte Bereiche der PS5-SSD gewährt (via Wololo.net). Dort können dann bestimmte Dateien ausgetauscht werden, darunter zum Beispiel Animationen, Bilder und Farbeinstellungen des Home-Bildschirms.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Tricks wurden dann auch die ersten selbstkreierten Themen zu God of War Ragnarök, Cyberpunk 2077 oder auch Elden Ring gesichtet. Hier könnt ihr euch das verdammt hübsche Design zum Abschluss von Kratos‘ Nordsaga anschauen:

Den PlayStation-Experten ist es nicht nur gelungen, die Hintergründe auszutauschen, sie haben auch zahlreiche weitere Design-Elemente abgeändert. Darunter:

Die Hintergrundmusik

Icons unter anderem für die Spielebibliothek

Die Schriftfarbe in den Systemeinstellungen

Die Startanimation, bei der üblicherweise der PS-Button erscheint

Die Animation beim Herunterfahren

Alle Schriftarten

Hintergründe für Menüeinträge

Texteinblendungen

Auch bei einem Design im Stil von Cyberpunk 2077 werden wir sofort neidisch. Die Person, der die gehackte PS5 gehört, wird nicht nur von Johnny Silverhand (einem Rockstar, der in der Handlung des Spiels eine zentrale Rolle spielt) per virtueller Texteinblendung begrüßt, sondern bekommt auch noch nach der Anmeldung einen Datenstrom sowie Icon-Hintergründe zu sehen, mit denen Leiterbahnen von Computer-Chips symbolisiert werden. Währenddessen wummert der aggressive Elektro-Soundtrack des Action-Rollenspiels. Der Titel könnte also kaum besser repräsentiert werden.

Voraussetzungen und Nachteile des Hacks

Um eine PS5 zu hacken, muss diese über eine veraltete Firmware verfügen. Für den Jailbreak über die Blu-Ray-Methode (mit der die selbsterstellten Designs laut Angaben der entwickelnden Person einzig kompatibel sind) darf zum Beispiel maximal die Version 4.51 aufgespielt sein. Wurde die Konsole darüber hinaus aktualisiert, besteht keine Möglichkeit mehr, den Jailbreak durchzuführen.

Ihr wärt damit vom PlayStation Network ausgegrenzt: Die Anmeldung bei den PlayStation-Servern ist nur mit der aktuellsten Firmware möglich, sämtliche Internet-Funktionen wären also nicht mehr erreichbar. Außerdem verstößt ihr mit einem Jailbreak gegen die Nutzungsbedingungen von Sony, müsstet also theoretisch einen Bann der Konsole fürchten. Deutsches Recht brecht ihr aber nicht, wie der bekannte Rechtsanwalt Christian Solmecke auf Youtube erklärt.

Mit einer normalen PS5 könnt ihr die Designs der Hacker nicht nutzen, weshalb sich die Frage stellt…

Wann bringt Sony endlich neue Designs für die PS5?

Bisher müssen sich Fans mit dem Standard-Design der PlayStation 5 zufriedengeben, das überzeugt immerhin mit einer schlichten Eleganz. Sony hat auch noch keine Andeutungen gemacht, dass eine Veröffentlichung weiterer, vielleicht sogar dynamischer Hintergründe geplant ist.

Stattdessen steht erst einmal die Veröffentlichung des DualSense Edge, Sonys offiziellem Pro-Controller, vor der Tür und im März erscheint dann voraussichtlich die Firmware 7.00 mit der Integration des Discord-Kommunikationsdienstes und einer längst überfälligen Streaming-Funktion.

Zu welchem Spiel würdet ihr euch ein Design für den Home-Screen wünschen?