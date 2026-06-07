PlayStation-Spieler wechselt wegen kaputter PS5 wieder zurück zur PS4 und ist überrascht, dass er manches an der älteren Konsole sogar lieber mag

Die PS4 wurde vor fünf Jahren durch die PS5 abgelöst – aber an ihr war nicht alles schlecht, im Gegenteil.

Normalerweise ist es natürlich ärgerlich, wenn wir von eigentlich besserer, neuerer Hardware zurück zu den älteren Vorgängermodellen wechseln müssen. Aber dieser PlayStation-Fan und Reddit-User konnte der Sache zumindest etwas Positives abgewinnen. Die PS4 ist im Nachhinein gar nicht so schlecht gewesen.

PS4 vs PS5: Es gibt einige Dinge an der alten Sony-Konsole, die manche Fans besser finden

Nach vier Jahren in Benutzung hatte die PS5 des Reddit-Users Ok_Trade_8706 offenbar einfach den Geist aufgegeben.



Zumindest schrieb der User in einem Post aus dem vergangenen Jahr, das sich die Konsole immer wieder überhitzte und nicht mehr entspannt zum Spielen genutzt werden konnte. Darum kramte der Spieler seine alte PS4 wieder hervor, schloss sie an und begann, eben darauf zu zocken.

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Der neue alte PS4-Spieler stellte zwar das eine oder andere Manko fest, das ihn durchaus an der Rückkehr nervte, aber zu seiner großen Überraschung fand er auch ein paar Positiv-Aspekte: Zum Beispiel das Menü der PlayStation 4.

Das Layout fühlt sich laut dem Urheber des Beitrags einfach gemütlicher an. Außerdem genieße er es sehr, den Aktivitäten-Feed der Freundesliste wiederzuhaben. Last but not least sei es insgesamt besser anpassbar gewesen, dank der PlayStation-Themes.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Als Negativ-Punkt nennt er einzig und allein die "lethargische" Festplatten-Geschwindigkeit. Das mache sich vor allem in Online-Spielen bemerkbar. Da hat die PS5 mit der pfeilschnellen SSD eben doch ganz schön die Nase vorne.

So reagiert die Community

In erster Linie zeigen sich viele andere PlayStation-Fans entsetzt darüber, dass die PS5 nach vier Jahren einfach so den Geist aufgegeben haben soll. Da werden diverse Ratschläge ausgetauscht, die sich vor allem darum drehen, die Konsole einmal ordentlich zu reinigen und vom Staub zu befreien.

Es geht aber auch viel um die PS4: Dass die Konsole nach höchstwahrscheinlich sehr viel längerer Nutzung immer noch funktioniert, wird wenig überraschend gelobt. Verwundert zeigen sich einige Kommentator*innen einzig darüber, dass sie immer noch leise laufen soll. So oder so wird gleich mehrfach vorgeschlagen, die PS4-Festplatte doch einfach selbst durch eine SSD auszutauschen oder austauschen zu lassen.

Wie findet ihr die beiden Konsolen im direkten Vergleich? Gibt es etwas an der PS4, das ihr bei der PS5 vermisst?