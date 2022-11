PS5 kaufen ohne Stress: Für 199€ im Ökostromtarif bei E wie einfach sichern

Dass nicht jeder einen Stromtarif abschließen will, nur weil es dazu eine PS5 gibt, ist klar – insbesondere, wenn ihr schon einen günstigen Tarif habt. Falls ihr aber aus irgendeinem Grund nicht mit eurem derzeitigen Anbieter zufrieden seid oder zu einer umweltfreundlicheren Stromquelle wechseln wollt, bietet euch E wie einfach einen ausgezeichneten Bonus.

Wenn ihr jetzt einen Ökostromtarif für zwölf Monate abschließt, bekommt ihr eine PS5 (Standard Edition) und zwei Controller für eine Zuzahlung ab gerade mal 199€. Wie viel genau der Tarif monatlich kostet, hängt von eurem Bedarf und Wonhort ab. Genaueres könnt ihr auf der Angebotsseite direkt herausfinden.

Das steckt alles im PS5-Angebot

Was die PS5 alles kann, müssen wir euch wahrscheinlich nicht mehr erklären. Mit ihr könnt ihr die besten neuen Spiele in wunderschöner Grafik und mit hoher Framerate spielen. Bei vielen modernen Titeln gerät die PS4 bereits an ihr absolutes Limit, das Upgrade lohnt sich also allemal. Ihr bekommt im Bundle sogar noch einen zweiten Controller dazu, damit ihr auch mit einem Kumpel auf der Couch zocken könnt. Ein Spiel ist leider nicht dabei.

Das Bundle hat insgesamt einen Wert von 619€, wie bereits erwähnt bekommt ihr es schon ab 199€. Das ist eine Ersparnis von ganzen 420€! Selbst wenn ihr den Controller wesentlich günstiger bekommt, kriegt ihr so einen Preis sonst nirgendwo, denn die PS5 wird so schnell nicht reduziert werden.

So bekommt ihr euren Ökostromtarif

Viel wichtiger ist aber, dass ihr auch wisst, worauf ihr euch mit dem Stromtarif einlasst – immerhin seid ihr zwölf Monate daran gebunden. Für die Mindestlaufzeit bekommt ihr übrigens auch eine Preisgarantie, ihr müsst euch also nicht vor plötzlich höheren Kosten fürchten. Die Energie kommt dabei aus 100% erneuerbaren Quellen. Sogar die Webseite von E wie einfach wird klimaneutral betrieben.

Wenn ihr auf die Angebotsseite von E wie einfach schaut, findet ihr neben dem FAQ einen Tarifrechner, bei dem ihr euren ungefähren Verbrauch und eure Postleitzahl eingeben könnt. Anschließend werdet ihr auf eine Seite weitergeleitet, auf der euch ein Preis vorgeschlagen wird. Die PS5 gibt es für 199€ zum „MeinÖkoTarif“.

Wenn ihr euch für ein Angebot entschieden habt, wird eure Bonität geprüft. Anschließend müsst ihr noch die Zahlung für die PS5 tätigen und circa 14 Tage nach Zahlungseingang steht die Konsole vor eurer Tür. Um den nahtlosen Wechsel von eurem alten Anbieter zum neuen kümmert sich komplett E wie einfach, da müsst ihr euch also keine Gedanken machen.

Aber Achtung: Falls ihr den Vertrag aus irgendeinem Grund vor Ablauf der Mindestlaufzeit kündigen solltet, müsst ihr für die PS5 den vollen Preis von 619€ zahlen. Eure Zuzahlung wird vom Vollpreis abgezogen und der verbleibende Betrag auf die restliche Laufzeit aufgeteilt.