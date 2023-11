PS5 für 429€ kaufen: Neues Hammer-Angebot zum Black Friday 2023 jetzt gestartet!

Die PS5 Disc Edition gibt's jetzt für 429€ im Black Friday-Angebot.

Schon einen Tag vor Black Friday haben MediaMarkt und auch Saturn in ihren Black Week Sales ein neues Hammer-Angebot gestartet: Die PlayStation 5 gibt es dort jetzt einzeln in der Disc Edition für nur 429€ - ein Top-Preis für die Konsole, deren UVP mittlerweile bei 549,99€ liegt. Hier findet ihr das Angebot:

Bislang sind MediaMarkt und Saturn die beiden einzigen Händler, die die PS5 zu diesem Preis anbieten. Wir gehen aber davon aus, dass andere große Shops wie Otto und Amazon bald mitziehen werden.

Das beste Konkurrenzangebot ist momentan übrigens das PS5-Bundle mit EA Sports FC 24 für 479,98€ bei Amazon. Angesichts dessen, dass ihr EA Sports FC 24 einzeln für 45€ abstauben könnt, ist das aber selbst für Fußball-Fans der schlechtere Deal. Das Angebot von MediaMarkt und Saturn ist gerade also der beste Weg, sich die PS5 günstig zu schnappen.

Wie lange gibt’s die PS5 noch so günstig?

Die Black Week Sales bei MediaMarkt und Saturn enden zwar offiziell schon heute Abend um 20 Uhr, dann beginnt aber lediglich eine neue Sale-Phase mit weiteren Black Friday-Angeboten. Wir vermuten, dass der PS5-Deal noch mindestens bis Cyber Monday am 27. November laufen wird, es sei denn natürlich, er ist vorher ausverkauft, was bei dem günstigen Preis leicht passieren könnte. Mehr zum Black Friday Sale bei MediaMarkt erfahrt ihr hier:

DualSense PS5-Controller für 47,99€ im Angebot

Auch den DualSense PS5-Controller könnt ihr euch durch die Black Friday Sales günstig schnappen.

Falls ihr euch zu eurer neuen Konsole gleich einen zweiten Controller für lokale Multiplayer-Games holen möchtet, habt ihr Glück, denn auch den Sony DualSense gibt es in den Black Friday Sales günstig. In diesem Fall hat Amazon leicht die Nase vorn, denn hier bekommt ihr den PS5-Controller in der weißen und in der schwarzen Version für nur 47,99€:

Falls ihr den DualSense in einer anderen Farbe haben wollt, solltet ihr euch hingegen bei MediaMarkt umsehen, denn hier kostet er in vielen verschiedenen Varianten nur noch 49,99€. Theoretisch gilt dieses Angebot zwar auch für Amazon, aber hier sind viele der bunten Versionen bereits ausverkauft.

Wenn ihr auch weiterhin stets über die besten Black Friday-Angebote auf dem Laufenden bleiben wollt, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Aktuell laufen beispielsweise diese spannenden Angebote: