Die PS5 ist und bleibt ein sehr begehrtes Stück Hardware und ist weiterhin ständig ausverkauft. Die wenigen Momente, bei denen sie einmal in einem Shop verfügbar ist, sind dann auch innerhalb von Minuten vorbei. Entsprechend warten noch viele auf die Möglichkeit sich eine PlayStation 5 zu kaufen.



Nun gibt es ein neues Angebot für die PS5, bei dem ihr aber am besten aktuell auch einen neuen Handyvertrag gebrauchen könnt.

Ab wann gilt das Angebot? Ab Montag, den 1. März 2021 um 11 Uhr MEZ könnt ihr die PS5 im Vertrag von mobilcom debitel kaufen.



Das erwartet euch mit dem Angebot:

Telekom oder Vodafone green LTE-Tarif mit 10 GB Datenvolumen (21,6 Mbit/s) & Allnet-Flat

24 Monate PlayStation Plus

PS5 mit Laufwerk

So viel kostet das Angebot:

Gerätepreis: 99,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Preis pro Monat: 41,99 Euro (24 Monate Vertragslaufzeit)

Insgesamt kostet euch das Paket also 1.147,74 Euro über die zwei Jahre. Ziehen wir den Preis der PS5 (499,99 Euro) und von 24 Monaten PlayStation Plus (119,98 Euro) vom Gesamtpreis ab, kostet euch der Tarif an sich ungefähr 21,99 Euro pro Monat.



Für wen ist das Angebot geeignet? Im besten Fall erfüllt ihr drei Voraussetzungen. Ihr wollt unbedingt eine PS5, ihr wollt PS Plus und ihr könnt einen Handyvertrag gebrauchen. Dann ist das Angebot nicht uninteressant.



Wann wird die PS5 geliefert? Dazu können wir aktuell noch keine Auskunft geben. Das wird sich vermutlich erst zeigen, wenn das Angebot am Montag live geht. Wir aktualisieren diese News dann entsprechend.

