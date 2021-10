Es scheint als würde die PS5 noch über längere Zeit weiterhin nur selten verfügbar sein. Laut Intel dauert die Chip-Krise noch bis 2023 an und damit einher geht eine Knappheit der PlayStation 5. Entsprechend müsst ihr euch weiterhin auf relativ spontane Drops bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt und Co einstellen.

Eine Möglichkeit sich diesem "Glücksspiel" zu entziehen, ist es, die PS5 in Kombination mit einem Handyvertrag zu kaufen. Wer einen neuen Tarif möchte oder generell einen braucht, kann sich das aktuelle Angebot von O2 anschauen.

Das erwartet euch mit dem Angebot: In Kooperation mit BestChoice könnt ihr euch jetzt die PS5 mit zweitem Controller im O2 Free M-Vertrag sichern. Dabei erhaltet ihr einen 100 Euro Gutschein, den ihr für Amazon, zalando, About You oder iTunes-Guthaben einlösen könnt.

So funktioniert es: Besucht die Aktionsseite und tragt eure E-Mail-Adresse ein. Drückt dann auf "100€ Gutschein sichern". Anschließend werdet ihr automatisch zum Tarifangebot mit der PS5 auf O2.de weitergeleitet. Nun müsst ihr nur noch einen Tarif auswählen, der O2 Free M oder höher ist. Zudem musst der Vertrag mindestens für 24 Monate laufen.

Die Aktion gilt bis zum 31. Oktober 2021.

Ihr erhaltet außerdem per E-Mail einen Link zur Aktion und könnt mit diesem eure Bestellung jederzeit fortsetzen. Der Gutschein wird spätestens bis zum 24.12.2021 per E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet.

Das kostet euch der O2 Free M-Tarif mit PS5

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Gerät (PS5) + Tarif: 39,99 pro Monat (24 Monate)

Ab dem 25. Monat kostet der Tarif 29,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 1 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

Die einmaligen Kosten belaufen sich also auf 45,98 Euro. Der Tarif kostet euch über die zwei Jahre insgesamt 959,76 Euro. Dafür erhaltet ihr eine Allnet-Flat für Telefon und SMS mit 20 GB Datenvolumen und LTE mit bis zu 300 MBit/s.