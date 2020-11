PS5 zu laut? Eure Konsole könnte einen schlechteren Lüfter haben

Die PlayStation 5 ist vor einer Woche erschienen, und wie bei jeder Konsole häufen sich in den ersten Tagen nach dem Launch die Berichte über mögliche Unterschiede oder Defekte bei der Hardware. Die französische Seite Les Numeriques hat jetzt etwas herausgefunden, das vor allem die unterschiedliche Lautstärke der Konsole erklären könnte.

Der Lüfter macht eure PS5 zu laut

Die Technik-Seite hat sich nämlich zwei Modelle der PS5 näher angeschaut und aufgeschraubt. Dabei ist direkt aufgefallen, dass es mindestens zwei unterschiedliche Lüfter gibt, die in der Konsole verbaut werden können. Das Kuriose dabei ist, dass beide für einen jeweils anderen Lautstärkepegel sorgen. Das liegt daran, dass sich die Form der einzelnen Rotor-Blätter in Form, Dichte und Aneinanderreihung unterscheiden.

Messungen der Lautstärke: Die französische Seite hat aber nicht nur visuelle Unterschiede bemerkt, sondern konnte auch in Messungen Abweichungen feststellen. So kommt das eine Modell nach 15 Minuten Demon's Souls auf knapp 39 dB, das andere auf 43 dB.

Das ist zwar kein allzu großer Unterschied, jedoch reagiert jeder Mensch anders auf Geräusche und was für den einen leise ist, kann für den anderen bereits laut sein. In der Regel sind aber die Lautstärken, die von Les Numeriques gemessen wurden, dicht beieinander und auch im allgemeinen Rahmen. Dezibel-Lautstärken zwischen 40 bis 65 dB werden allgemein als leise und angenehm empfunden. Jedoch kann ab 40 dB laut einer Schallpegel-Tabelle die Schwelle für erste Konzentrationsstörungen überschritten werden.

Kein Garantieverlust: Wenn ihr jetzt auch wissen wollt, welchen Lüfter in eurer Konsole steckt, dann könnt ihr das feststellen, ohne eine Schraube lösen zu müssen. Nehmt einfach einen Seitenflügel ab und schaut euch so die Rotorblätter des Lüfters an. Wie genau ihr die Modelle erkennt und wie sie sich im Unterschied anhören, könnt ihr euch auf der Webseite von Les Numeriques anschauen.

Noch mehr PS5-Lüfter-Modelle? Interessanterweise scheint es noch mindestens ein drittes Lüftermodell zu geben. Im großen Teardown der Konsole hat Sony den Lüfter in die Kamera gehalten. Dabei ist zu sehen, dass dieser noch einmal ein anderes Lamellen-Muster aufweist. Ob es sich dabei aber nur um einen nicht finalen Prototypen, oder wirklich um ein Modell handelt, das in der ausgelieferten Konsole verbaut wird, ist nicht bekannt.

Danke an unseren Leser Behrang, der uns per Mail auf die unterschiedlichen Bauteile hingewiesen hat.

Weitere PS5-Fehler & was ihr machen könnt

Die PlayStation 5 ist auch von weiteren Hardware- oder Software-Fehlern befreit. Hier auf GamePro.de zeigen wir euch, welche Fehler es derzeit gibt, ob sie bereits behoben wurden und welche möglichen Lösungen existieren:

Habt ihr schon die Lautstärke der PlayStation 5 als unangenehm wahrgenommen? Habt ihr vielleicht eins der anderen Probleme, die bei der PS5 auftreten können?