PS5 nervt mit lauten Geräuschen: Das könnt ihr gegen Spulenfiepen tun

Die PlayStation 5 ist da. Während sie in anderen Ländern zum Teil schon letzte Woche veröffentlicht wurde, ist die Next Gen-Konsole gestern auch in Deutschland auf den Markt gekommen. Das heißt, dass die PS5 jetzt auch von vielen, vielen Menschen ausprobiert werden kann. Einige davon bemerken nun offenbar seltsame Geräusche und wir wollen einerseits klären, was das sein kann beziehungsweise wie ihr am besten damit umgeht. Andererseits interessiert uns aber auch, wie die Erfarungen damit in der Gamepro-Community aussehen und ob ihr Ähnliches erlebt habt. Schreibt's in die Kommentare!

Einige PS5-Besitzer*innen klagen über lautes Brummen, Spulenfiepen oder andere nervige Geräusche

Eigentlich sehr leise: Normalerweise sollte die PS5 sehr leise laufen. Erst recht so frisch aus dem Werk. Internationale Tests (und auch unser Gamepro-Test zur PS5) bescheinigen der neuen Konsole jedenfalls allesamt, angenehm ruhig zu sein und deutlich weniger Geräusche zu machen, als das zum Beispiel bei der PS4 der Fall war.

Aber es gibt wohl Ausnahmen: Nichtsdestotrotz klagen im Netz nun einige Menschen mit einer neuen PS5 darüber, dass ihre Next Gen-Geräte nicht so leise sind wie erhofft. Ganz im Gegenteil: Bei einigen sind wohl ziemlich laute, nervige Geräusche zu hören, ein Summen, Brummen oder Fiepen.

Was kann das sein? Zunächst sei an dieser Stelle erwähnt, dass es bei einem Launch dieser Größenordnung natürlich immer zu Problemen, technischen Schwierigkeiten und Fehlern kommen kann. Das heißt nicht, dass es bei allen oder auch nur bei wirklich vielen Konsolen der Fall sein muss.

Technischer Defekt: Hört hr Rattern, Klackern oder Zischen, handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen ernstzunehmenden Defekt und ihr solltet euch an den Technik-Support von Sony wenden, vielleicht müsst ihr eure Konsole einschicken.

Hört hr Rattern, Klackern oder Zischen, handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen ernstzunehmenden Defekt und ihr solltet euch an den Technik-Support von Sony wenden, vielleicht müsst ihr eure Konsole einschicken. Spulenfiepen: Hört ihr ein leises Summen, Brummen oder Fiepen, könntet ihr es mit dem berühmt-berüchtigten Spulenfiepen zu tun haben. In der Regel ist das für die Hardware völlig unproblematisch und ungefährlich.

Was ist Spulenfiepen & ist es schlimm?

Spulenfiepen oder auf Englisch Coil Wine ist ein Geräusch, das viele Menschen wahrscheinlich gar nicht erst wahrnehmen, erst recht beim Spielen. In besonders lauten Fällen oder bei Menschen, die für hohe Töne besonders empfänglich sind, kann das aber auf Dauer wirklich sehr nervig werden.

Es handelt sich dabei um ein durch Schwingungen oder Vibrationen in elektronischen Geräten erzeugtes Geräusch, das entsteht, wenn Energie durch Komponenten fließt. Zum Beispiel bei Spannungsreglern, Grafikkarten in PCs oder Netzteilen.

Eigentlich ungefährlich: Normalerweise stellt Spulenfiepen keine Gefahr für eure Hardware oder eure Geräte dar. Die Geräusche entstehen in beinahe jedem elektronischen Gerät, sind meist aber einfach nicht zu hören. Sie stellen keinen Hinweis auf einen Defekt oder ähnliches dar und sind eine normale Nebenwirkung.

Was kann ich gegen Spulenfiepen tun?

Leider nicht besonders viel. Ihr könnt versuchen, eure PS5 beim offiziellen Support einzuschicken, wenn die Geräusche wirklich so laut sind, dass sie euch beim Spielen stören. Allerdings ist die Frage, ob ihr angesichts der aktuellen Knappheit so schnell Ersatz bekommt.

Ansonsten wird im Zusammenhang mit PCs empfohlen, sie besser zu dämmen, die FPS herunterzuschrauben oder gleich die ganze Grafikkarte auszutauschen. Das ist bei der PS5 natürlich nur schwer bis gar nicht umsetzbar.

Macht eure PS5 auch störende Geräusche? Glaubt ihr, dass es sich dabei um Spulenfiepen handelt und was unternehmt ihr dagegen?