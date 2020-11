Herzlich willkommen, PS5! Alle wichtigen Infos zum Launch

In Deutschland, Österreich und der Schweiz mussten wir uns eine Woche länger gedulden, doch nun ist es endlich soweit. Mit der PS5 geht heute, am 19. November, auch bei uns die neue PlayStation-Generation an den Start. Wir drücken euch (aber auch uns) die Daumen, dass die Konsole auch pünktlich angeliefert wird.

Um eure ersten Stunden mit der PS5 so angenehm wie möglich zu machen, haben wir in diesem Artikel noch einmal die wichtigsten Inhalte zusammengetragen, die wir in den letzten Tagen und Wochen für euch angefertigt haben. Ganz egal ob ihr nun von der PS4 auf die PS5 wechselt oder sogar eure erste PlayStation auf euch wartet - bei uns werdet ihr fündig. Unten aufgelistet, verlinken wir euch auf Artikel zur Hardware, zu den verfügbaren Spielen und natürlich den nützlichsten Guides.

Herzlich willkommen, PS5! Bitte mach es dir gemütlich.

PS5-Hardware unter der Lupe: Alles zur Konsole und dem DualSense

Alles zu Release, Preis, SSD und unser PS5-Test:

PS5 vs. Xbox Series X/S:

Alles zum PS5-Controller:

Einen Überblick übers gesamte PS5-Zubehör findet ihr hier:

Mehr zum Thema PS5-Zubehör: Sony gibt Preise bekannt

Unser Fazit zur PS5 könnt ihr übrigens auch in Videoform sehen:

Alle PS5-Spiele auf einem Blick: Tests und Release-Listen

Alle PS5-Spiele zum Launch und darüber hinaus:

Tests zu den PS5-Launch-Spielen:

Alles zur PS Plus-Collection für PS5:

Alles zur Abwärtskompatibilität:

PS5-Starthilfe: Tipps und Tricks für die Einrichtung

Wie ihr eure PS5 optimal einrichtet, zeigt euch Sony auch im Video:

Hier alle GamePro-Anleitungen zur PS5-Einrichtung im Überblick:

PSN und PS Plus:

Habt ihr die PS5 schon? Teilt uns hier eure Erfahrungen mit!