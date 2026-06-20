PS5-Neuauflage: PS4-Rollenspiel ist nach 10 Jahren zurück und jetzt schon günstig im Angebot!

Anfang des Jahres ist dieser PS5-Rollenspielhit mit einem PS5-Remaster zurückgekehrt. Jetzt bekommt ihr es bereits günstig.

Die erst Anfang dieses Jahres erschienene PS5-Neuauflage eines erfolgreichen PS4-Rollenspiels könnt ihr euch jetzt bereits zum Sparpreis sichern: Bei Amazon bekommt ihr das Remaster gerade als Teil der frühen Prime-Day-Angebote im Sonderangebot, einen so guten Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Hier geht's zum Deal:

Der Deal gilt nur für Prime-Mitglieder. Durch die frühen Prime-Day-Angebote könnt ihr übrigens noch einige weitere große PS5-Rollenspiele günstig abstauben, darunter Clair Obscur: Expedition 33 und Final Fantasy 7 Rebirth. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Auf Exorzistenjagd im Fantasy-Reich: Das ist der günstige Rollenspielhit!

Tales of Berseria schickt euch in eine mittelalterliche Fantasy-Welt.

Bei dem günstigen Rollenspielhit handelt es sich um Tales of Berseria Remastered, eine Neuauflage, die nicht nur die Grafik des ursprünglich für PS4 erschienenen Fantasy-Abenteuers verschönert, sondern auch ein paar spielerische Verbesserungen wie neue Komfort-Features mitbringt. Ihr könnt jetzt zudem Kämpfe gegen kleinere Gegner umgehen, um den Spielfortschritt zu beschleunigen. Ein paar kleine Extras wie neue Outfits gibt es noch obendrauf.

Nach wie vor handelt es sich bei Tales of Berseria um ein Action-Rollenspiel mit Hack&Slash-Kämpfen in Echtzeit, bei dem die Kämpfe stets in einem begrenzten Areal stattfinden – wie auch bei den anderen Spielen der schon seit 1995 laufenden Tales-Reihe. Ihr seid dabei stets mit einer Gruppe aus vier Helden unterwegs, zwischen denen ihr im Kampf jederzeit wechseln könnt, um ihre individuellen Fähigkeiten zu nutzen.

1:54 Tales of Berseria - Launch-Trailer zum düsteren JRPG

Autoplay

Die Story ist recht düster für die Tales-Reihe und dreht sich um ein von Exorzisten beherrschtes Fantasy-Königreich, in dem unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Dämonen die Bevölkerung unterdrückt wird. Wir schlüpfen in die Rolle von Velvet, die sich an dem Oberhaupt der Exorzisten für den Tod ihrer Familie rächen will. Dazu sammelt ihr eine bunte Truppe von Mitstreitern um euch und segelt mit eurem eigenen Schiff durch die Spielwelt.

Durch die spannende Rachegeschichte, das temporeiche Gameplay und die interessante Spielwelt ist Tales of Berseria auch zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release noch immer ein sehr gutes Fantasy-Rollenspiel. Ganz taufrisch wirkt es zwar auch im Remaster nicht mehr, dazu fallen die grafischen Verbesserungen nicht groß genug aus. Wenn ihr aber auch nur ein bisschen was für JRPGs übrig habt, solltet ihr einem der beliebtesten Teile der Tales-Reihe mal eine Chance geben.