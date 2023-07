PS5 zum neuen Bestpreis: Die Disc Edition gibt’s jetzt schon für 449,99€ dank diesem Gutschein

GameStop unterbietet den Preis von MediaMarkt und Amazon und verkauft euch die PS5 jetzt schon für 449,99€.

Schon am Wochenende haben Amazon und MediaMarkt den Preis für die PlayStation 5 Disc Edition auf 459,99€ gesenkt. GameStop ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und bietet die Konsole schon für 449,99€. So günstig gab es die PS5 Disc Edition laut Vergleichsplattformen noch nie. Um auf diesen Preis zu kommen, müsst ihr nur ganz am Ende des Bestellvorgangs den Rabattcode „10€OFF“ verwenden, um euch 10€ zusätzlichen Rabatt zu sichern.

Wie lange das Angebot gilt, ist unklar. Laut Sony handelt es sich bei den derzeitigen PS5-Deals zwar um eine offizielle Aktion, die noch bis zum 7. August dauern soll. Allerdings sollte der Preis der PS5 laut Sony lediglich auf 474,99€ reduziert werden, woran sich die Händler offensichtlich nicht gehalten haben. Ob sich die Shops an das Datum halten werden, ist daher fraglich.

Falls ihr aus irgendeinem Grund nicht bei GameStop bestellen wollt, könnt ihr die PS5 natürlich nach wie vor bei vielen anderen Händlern für 459,99€ bekommen. Hier eine Auswahl:

3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt drei Spiele für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch zusammen für 49€ abstauben.

Falls ihr eure neue PlayStation 5 gleich standesgemäß einweihen wollt, bietet eine aktuelle Aktion bei MediaMarkt dafür eine gute Gelegenheit. Dort bekommt ihr nämlich gerade 3 Spiele für 49€, darunter Blockbuster wie Assassin’s Creed Valhalla und Cyberpunk 2077. Das Angebot gilt übrigens nicht nur für PS5 und PS4, sondern auch für Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch. Hier findet ihr die in der Aktion enthaltenen Spiele:

Den Sale gibt es alternativ auch bei Saturn, er läuft bei beiden Händlern noch bis zum 8. August. Einzelne Spiele könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Weitere Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: