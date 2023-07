Perfekt für PS5: NVMe-SSD mit 2TB und Heatsink jetzt für die Hälfte der UVP abstauben

Bei Otto gibt's gerade die NVMe-SSD WD Black SN850X im Angebot der Woche.

Bei Otto könnt ihr jetzt die schnelle NVMe SSD WD Black SN850X in der perfekt für PS5 geeigneten Heatsink-Version günstig im Angebot bekommen: Für die Variante mit 2TB Speicherplatz bezahlt ihr aktuell 149,99€ und somit nur noch die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 299,99€. So günstig ist die SSD laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst zu bekommen.

Falls ihr auf den Heatsink verzichten wollt, könnt ihr allerdings noch deutlich günstiger wegkommen. Das beste Angebot bietet aktuell Amazon, wo es die WD Black SN850X mit 2TB aktuell schon für nur 126,90€ gibt. Falls ihr hingegen auch mit 1TB Speicher zufrieden seid, findet ihr die Heatsink-Version der WD Black SN850X gerade bei Alternate im Angebot für 84,90€ plus Versand:

Bei dem Deal von Otto handelt es sich übrigens um eines der Angebote der Woche, die am Mittwochmorgen gestartet sind und noch bis Dienstag, den 25. Juli, laufen, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Unter den Deals sind beispielsweise auch 4K-Fernseher, Laptops, Kopfhörer und Monitore. Die Übersicht findet ihr hier:

Wie gut ist die WD Black SN850X für PS5 geeignet?

Die WD Black SN850X in der Heatsink-Version ist perfekt für PS5.

Sehr schnell: Die WD Black SN850X ist eine sehr schnelle PS5-SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s. Damit ist sie nicht nur sehr gut für die PlayStation 5 geeignet, die lediglich 5.500 MB/s benötigt, sondern auch noch etwas schneller als die beliebte Samsung 980 Pro, die auf bis zu 7.000 MB/s kommt. Die Schreibgeschwindigkeit der WD Black SN850X ist mit bis zu 6.600 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Perfekt gekühlt: Wenn ihr euch für das Angebot bei Otto entscheidet, wird euch die WD Black SN850X bereits mit einem Heatsink geliefert, der problemlos in die PS5 passt. Ihr braucht also nichts weiter zu tun, als sie in eure Konsole einzubauen. Prinzipiell funktioniert die SSD übrigens auch ohne Kühlkörper in der PS5. Dann könnte es aber zu Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommen.

