PS5 Pro im Angebot: Bei MediaMarkt gibt’s jetzt rund 128€ Rabatt auf die stärkste Konsole der Welt!

Der neue MediaMarkt-Sale liefert die PS5 Pro zum Schnäppchenpreis. Ihr müsst euch dafür allerdings bei myMediaMarkt anmelden.

Bei MediaMarkt hat gerade ein riesiger Sale begonnen, durch den ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf tausende Produkte bekommt. Das führt nicht zuletzt bei sonst recht preisstabiler Gaming-Hardware zu echten Top-Preisen. Dazu zählt etwa die PS5 Pro, die ihr durch die Aktion fast 128€ günstiger abstauben könnt. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt dadurch aktuell mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter für die leistungsstarke Konsole:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr euch allerdings vorher bei myMediaMarkt anmelden. Falls ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch schnell und kostenlos online registrieren. Den Überblick über den Mehrwertsteuer-Sale, durch den ihr auch PS5-Zubehör wie den DualSense Controller oder den PlayStation Portal Remote Player günstiger bekommt, findet ihr hier:

PS5 Pro: Das kann die leistungsstärkste Konsole der Welt

Die PS5 Pro verlangt euch einen heftigen Aufpreis im Vergleich zur PS5 Slim ab, hat dafür aber auch einiges zu bieten.

Die PS5 Pro hat zwar einen saftigen Preis, bietet dafür aber auch enorm viel Leistung. Laut Sony soll sie rund 40 Prozent schneller sein als die normale PS5. Das können wir durch unseren Test ungefähr bestätigen, auch wenn der tatsächliche Leistungsgewinn je nach Spiel stark schwankt. Ganz besonders profitiert ihr von der PS5 Pro bei der Verwendung von Raytracing für realistische Lichtspiegelungen, durch die neue GPU und KI-Features schneidet sie hier viel besser ab als die Original-Konsole.

Die PS5 Pro lohnt sich also vor allem für diejenigen, die das Maximum an grafischer Schönheit oder auch eine möglichst flüssige Framerate aus ihren PS5-Spielen herausholen wollen. Wer nicht so sehr auf Details achtet und auch nicht empfindlich auf etwas niedrigere Bildwiederholraten reagiert, sollte sich aber die Frage stellen, ob dieses Upgrade tatsächlich den Aufpreis wert ist.

Das gilt desto mehr, als ihr auch die PS5 Slim Digital Edition aktuell im MediaMarkt-Sale günstiger bekommen könnt. Durch den Extra-Rabatt zahlt ihr in diesem Fall nur noch rund 378€ und somit fast 300€ weniger als für die PS5 Pro. Für Spieler*innen, die keine allzu hohen Ansprüche haben, dürfte das der bessere Deal sein: