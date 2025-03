PS5 Pro Controller im Angebot: DualSense Edge-Alternative jetzt 120€ günstiger bei Amazon abstauben!

Den PS5 Pro Controller von Razer gibt es in der weißen Version gerade 120€ günstiger bei Amazon.

Keine Lust mehr, euch mit dem gewöhnlichen DualSense abzugeben? Dann könnt ihr euch jetzt bei Amazon einen hochwertigen Pro Controller für PS5 im Angebot sichern: Den Razer Wolverine V2 Pro in der weißen Version gibt es dort nämlich gerade stolze 120€ günstiger im Vergleich zum UVP. Noch günstiger findet ihr das High-End-Gamepad lauf Vergleichsplattformen nirgendwo:

Amazon ist dabei vermutlich mit aktuellen Deals von Alternate und Cyberport mitgezogen, wo der Controller aktuell genauso günstig ist. Weil dort noch vergleichsweise hohe Versandkosten anfallen, seid ihr bei Amazon jedoch besser dran. Die schwarze Version des Razer Wolverine V2 Pro gibt es bei Amazon übrigens ebenfalls gerade günstiger, hier beträgt der Rabatt allerdings nur 100€:

PS5 Pro Controller von Razer: Mehr Akku & bessere Tasten als der DualSense Edge

Auf der Rückseite des Razer Wolverine V2 Pro Controllers findet ihr vier Zusatztasten und die Schieberegler für die Trigger Stops. Oben seht ihr zwei weitere zusätzliche Tasten zwischen den Schultertasten.

Der Razer Wolverine V2 Pro bietet all die üblichen Features, die man von einem hochpreisigen Pro Controller erwarten kann. Dazu gehören natürlich programmierbare zusätzliche Tasten, von denen ihr vier auf der Rückseite und zwei zwischen den Schultertasten bekommt. Außerdem gibt es selbstverständlich Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen könnt, was beispielsweise schnelleres Feuern ermöglicht.

Ein spezielles Feature, das ihr nur beim Razer Wolverine V2 Pro findet, sind die sogenannten mecha-taktilen Tasten, die beim Drücken ein Klickgeräusch wie bei einer mechanischen Tastatur erzeugen. Das gilt für die Buttons und in ähnlicher Weise fürs Steuerkreuz, auch wenn Razer hier von "Micro-Switches" spricht. Dadurch fühlen sich die Tasten präziser an, weil man deutliches Feedback bekommt, an welchem Punkt genau sie ausgelöst werden.

Hier seht ihr den Razer Wolverine V2 Pro im Größenvergleich mit dem normalen DualSense PS5-Controller.

Einer der größten Vorteile des Razer Wolverine V2 Pro gegenüber dem DualSense Edge ist zudem die bessere Akkulaufzeit. Zwar fällt diese mit etwa 12 Stunden nicht gigantisch aus, man ist hier aber immerhin auch für längere Gaming-Sessions gerüstet. Für den DualSense Edge gilt das nicht unbedingt. Sonys PS5 Pro Controller macht nämlich oft schon nach rund 6 Stunden schlapp, wenn man all seine Features nutzt.

Was dem Razer Wolverine V2 Pro hingegen fehlt, sind die adaptiven Trigger und das haptische Feedback. Diese Features, die für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen sollen, gibt es generell nur bei Sony-Controllern. Falls ihr also vor allem Singleplayer-Spiele spielt und dabei eine so dichte Atmosphäre wie nur irgend möglich genießen wollt, solltet ihr vielleicht doch lieber zum DualSense Edge greifen.

Der Razer Wolverine V2 Pro ist hingegen weniger auf Immersion als auf Präzision ausgerichtet. Wenn ihr also vor allem deshalb nach einem Pro Controller für PS5 sucht, weil ihr in Games die bestmögliche Leistung abliefern wollt, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse und macht mit dem aktuellen Amazon-Angebot einen guten Deal: