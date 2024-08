PS5 Pro Controller im Angebot: Diese DualSense Edge-Alternative ist flexibler und hat den besseren Akku

Diesen PS5 Pro Controller, der vor allem durch seine zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten glänzt, könnt ihr euch jetzt günstig schnappen.

Wenn euch der normale Sony DualSense nicht gut genug ist und ihr nach einem PS5-Controller sucht, der sich besser auf eure Vorlieben und eure Spiele einstellen lässt, hat MediaMarkt gerade ein spannendes Angebot für euch. Dort bekommt ihr jetzt nämlich den kabellosen PS5 Pro Controller Victrix Pro BFG, der in mancherlei Hinsicht selbst dem DualSense Edge überlegen und dazu noch deutlich günstiger ist, zum stark reduzierten Preis:

Das Angebot ist Teil eines größeren Gaming-Sales bei MediaMarkt, der noch bis zum 26. August läuft. Einzelne Deals könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein.

Flexibler PS5 Pro Controller mit guter Akkulaufzeit

Der modulare Aufbau des Victrix Pro BFG PS5-Controllers ist einer seiner größten Vorteile.

Der modulare Aufbau ist sicherlich das spektakulärste Feature am PS5 Pro Controller von Victrix. Ihr könnt beispielsweise den linken Stick und das D-Pad die Position tauschen lassen oder den rechten Stick durch ein Fightpad-Modul mit sechs Buttons ersetzen. So seid ihr flexibel und könnt euren Controller nicht nur an die eigenen Vorlieben, sondern auch an die Herausforderungen des jeweiligen Spiels anpassen.

Der Victrix Pro BFG bietet aber noch mehr Vorteile gegenüber dem DualSense Edge. Der vielleicht wichtigste ist die höhere Akkulaufzeit, denn hier schneidet der Sony-Controller mit nur 6 bis 7 Stunden bei Verwendung aller Features schwach ab. Der Victrix PS5-Controller schafft 15 bis 20 Stunden und somit das Doppelte bis Dreifache, wodurch ihr auch für lange Gaming-Sessions gerüstet seid. Zudem ist er auch mit PS4 kompatibel.

Auf der Rückseite des Victrix PS5-Controllers findet ihr vier programmierbare Extra-Tasten und Regler für die Trigger Stops.

Der Victrix Pro BFG bietet auch zusätzliche, programmierbare Tasten sowie Regler für die Trigger Stops auf der Rückseite des Controllers und reichlich Einstellungsmöglichkeiten per App. Beispielsweise könnt ihr die Sensitivität der Sticks festlegen. Hierbei handelt es sich aber um Standard-Features für einen Controller dieser Preisklasse, die ihr so ähnlich auch beim Sony DualSense Edge bekommt, wenngleich dieser nur zwei statt vier Extra-Tasten bietet.

Natürlich hat der DualSense Edge auch Vorteile gegenüber dem Victrix Pro BFG. Dazu gehören die adaptiven Trigger und das haptische Feedback, die für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen. Auf diese speziellen DualSense-Features müsst ihr beim Victrix-Controller leider verzichten.

Der Victrix ist eben eher auf maximale Flexibilität als auf bestmögliche Immersion ausgelegt. Sein vielleicht entscheidender Vorteil gegenüber dem DualSense Edge ist aber: Er ist bei MediaMarkt aktuell 60€ günstiger als der Konkurrent.

