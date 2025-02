PS5 Pro Controller 120€ günstiger im Angebot: Zwei Gründe, weshalb er dem DualSense Edge überlegen ist!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade je nach Farbe 120€ oder 110€ Rabatt auf einen der besten PS5 Pro Controller sichern.

Wenn ihr nach einem hochwertigen Pro Controller für PS5 sucht, der euch insbesondere im kompetitiven Multiplayer Höchstleistungen ermöglicht, ist der DualSense Edge nicht unbedingt die erste Wahl. Der Razer Wolverine Pro Controller ist in mancherlei Hinsicht besser und zudem gerade bei Amazon stark reduziert im Angebot. Ihr bekommt stolze 120€ Rabatt im Vergleich zum UVP:

Neben der weißen gibt es auch die schwarze Version des Controllers günstiger, in diesem Fall beträgt der Rabatt 110€. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals und verrät nur, dass es sich um ein „befristetes Angebot“ handelt. Allzu lange dürfte es also nicht dauern, bis der Preis wieder steigt.

DualSense Edge-Alternative: Was der Razer PS5 Pro Controller besser macht

Die sogenannten mecha-taktilen Tasten sind einer der größten Vorteile des PS5-Controllers von Razer.

Gegenüber anderen PS5 Pro Controller wie dem DualSense Edge zeichnet sich der Razer Wolverine V2 Pro vor allem durch seine sogenannten mecha-taktilen Tasten aus. Die Buttons und auch das Steuerkreuz geben ein spür- und hörbares Feedback durch Klickgeräusche, ähnlich wie bei einer mechanischen Tastatur. Dadurch fühlen sie sich präziser an, weil man genau weiß, an welchem Punkt man die Tasten auslöst.

Der zweite große Vorteil gegenüber dem DualSense Edge ist die längere Akkulaufzeit. Zwar sind die ungefähr 12 Stunden des Razer Wolverine V2 Pro nicht unbedingt rekordverdächtig, aber eben doch doppelt so viel wie die rund sechs Stunden, die der DualSense Edge durchhält. Wer in längeren Gaming-Sessions nicht zwischendurch zum Ladekabel greifen will, ist mit dem Razer PS5-Controller also besser dran.

Auf der Rückseite hat der Razer Wolverine V2 Pro PS5 Controller vier Extra-Tasten, zwei weitere befinden sich direkt neben den Schultertasten.

Abgesehen davon bekommt ihr natürlich auch mit dem Razer Wolverine V2 Pro all die Features, die man von einem Controller der oberen Preisklasse erwarten kann. Auf der Rückseite findet ihr vier zusätzliche, programmierbare Tasten, auf die ihr Aktionen legen könnt, die sonst auf den Buttons liegen. So braucht ihr den rechten Daumen nicht mehr vom Stick zu nehmen. Hinzu kommen zwei weitere Extra-Tasten zwischen den Schultertasten.

Ebenfalls auf der Rückseite befinden sich die Schieberegler für die Trigger Stops. Durch diese könnt ihr die Wege der Trigger verkürzen, was euch beispielsweise in Shootern schnelleres Feuern ermöglicht. Über die App könnt ihr zudem weitere Einstellungen vornehmen, die etwa die Sensitivität der Sticks und die Tastenbelegung betreffen, und den Controller so an eure eigenen Vorlieben anpassen.

Der Razer Wolverine V2 Pro hat aber auch Nachteile. So fehlen ihm sowohl die adaptiven Trigger als auch das haptische Feedback. Beide Features sind nämlich exklusiv Sonys eigenen DualSense Controllern vorbehalten. Wenn ihr nicht auf sie verzichten wollt, gibt es also keine gleichwertige Alternative zum DualSense Edge. Falls euch jedoch maximale Präzision und die beste Leistung in Multiplayer-Spielen wichtiger sind als maximale Immersion, ist der Razer Wolverine V2 Pro der bessere Controller: