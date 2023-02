PS5 Pro Controller: Schnappt euch jetzt dieses neue, anpassbare Wireless Gamepad bei Amazon

Mit dem Victrix ProCon BFG ist gerade ein neuer Wireless Controller für die PlayStation 5 erschienen, der auch mit PS4 und PC kompatibel ist. Den offiziell lizenzierte Controller vom renommierten Hersteller PDP, der schon so einige Gamepads für PS4 und Xbox auf den Markt gebracht hat, könnt ihr jetzt bei Amazon zum Preis von 179,99€ kaufen:

Das ist zwar eine hübsche Stange Geld, aber doch deutlich günstiger als andere Pro Controller wie der Sony DualSense Edge, der bei 239,99€ liegt, oder der am 23. Februar erscheinende Razer Wolverine V2 Pro, der momentan zu Preisen ab 297€ vorbestellt werden kann.

Was bietet der Victrix ProCon BFG?

Modular: Der Victrix ProCon BFG ist ein modular aufgebauter Controller mit austauschbaren Teilen. Das bedeutet, dass ihr nicht nur die Sticks wechseln oder das tellerförmige D-Pad durch ein mitgeliefertes Steuerkreuz ersetzen könnt. Ihr könnt auch auf der linken Seite den Stick und das D-Pad die Position tauschen lassen oder auf der rechten Seite den Stick und die Buttons entfernen und durch ein ebenfalls mitgeliefertes Fight-Pad-Modul mit sechs Buttons ersetzen.

Trigger Stops und zusätzliche Tasten: Auf der Rückseite verfügt der Victrix ProCon BFG über vier zusätzliche Tasten, die frei programmierbar sind. Ebenfalls auf der Rückseite finden sich die Regler für die Trigger Stops, die in fünf Stufen einstellbar sind. Dadurch könnt ihr die Wege der Trigger ganz nach Wunsch verkürzen und so beispielsweise in Shootern schneller den Abzug drücken.

Einstellbar per App: Wie es sich für einen hochwertigen Pro Controller gehört, bietet der Victrix ProCon BFG natürlich auch umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten per App. In dieser könnt ihr beispielsweise Buttons umbelegen, die Sensitivität der Sticks einstellen oder den Equalizer benutzen, um den Sound angeschlossener Headsets zu optimieren.

Kompatibel mit PS5, PS4 und PC: Der Victrix ProCon BFG funktioniert nicht nur mit der PS5, sondern auch mit PS4 und PC. Um ihn dort verwenden zu können, müsst ihr nur den kleinen Schieberegler neben dem linken Trigger umstellen und so den Modus wechseln. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Controller übrigens auch mit Kabel nutzen.