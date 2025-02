PS5 Pro günstig wie nie im Angebot: Jetzt ist die beste Gelegenheit, sich die leistungsstärkste Konsole zu schnappen!

So günstig wie jetzt im MediaMarkt-Sale gab es die PS5 Pro noch nie. Ihr bekommt gut 127€ Rabatt!

MediaMarkt hat gerade einen riesigen Sale gestartet: Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, bekommt ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment. Das gilt auch für die PS5 Pro. Der Preis der leistungsstarken Konsole sinkt dadurch von 799€ auf 671,43€. Damit ist sie laut Vergleichsplattformen günstig wie noch nie zuvor. Hier kommt ihr direkt zum Angebot:

Der Sale läuft noch bis 9 Uhr am Montagmorgen, alternativ findet ihr ihn auch bei Saturn. Falls ihr noch kein Mitglied bei my MediaMarkt oder mySaturn seid, könnt ihr euch übrigens jederzeit schnell und kostenlos online registrieren. Mehr zur dazu und zur Mehrwertsteuer-Aktion erfahrt ihr hier:

PS5 Pro: Für wen lohnt sich die High-End-Konsole?

Die PS5 Pro ist zwar deutlich teurer als die PS5 Slim, bietet aber auch viel mehr Leistung.

Die im November 2024 erschienene PS5 Pro ist zwar deutlich teurer als die PS5 Slim, hat dafür aber auch technisch einiges zu bieten. Sony hatte schon im Vorfeld rund 40 Prozent mehr Leistung versprochen und laut unseres Tests wurde dieses Versprechen auch ungefähr gehalten, wenngleich es von Spiel zu Spiel deutliche Schwankungen gibt, wie ihr hier nachlesen könnt:

Wenn ihr also PS5-Spiele mit der maximalen Grafikpracht und einer möglichst hohen, flüssigen Framerate erleben möchtet, dann lohnt sich die PS5 Pro spätestens jetzt zum reduzierten Preis auf jeden Fall. Das gilt ganz besonders, wenn ihr realistische Lichtspiegelungen durch Raytracing genießen wollt, denn hier liefert die PS5 Pro durch neue KI-Features eine besonders starke Performance ab.

Die PS5 Slim könnt ihr direkt mit Disc-Laufwerk schnappen, bei der PS5 Pro müsst ihr euch dieses separat dazukaufen, falls ihr es irgendwo finden könnt.

Außerdem punktet die PS5 Pro durch ihre Speichergröße: Ihr bekommt eine schnelle SSD mit stolzen 2TB und somit doppelt so viel Platz wie bei der PS5 Slim. Allerdings: Die PS5 Slim kann man auch direkt mit einem Disc-Laufwerk bekommen, welches bei der PS5 Pro fehlt. Theoretisch könnt ihr zwar separat ein Laufwerk nachkaufen, in der Praxis sind diese derzeit aber fast überall ausverkauft.

Falls ihr also nicht unbedingt das Maximum aus euren Spielen herausholen wollt, kann es sein, dass die PS5 Slim für euch nach wie vor das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, zumal es diese Konsole ebenfalls im MediaMarkt-Sale günstiger gibt, und zwar sowohl in der Disc als auch in der Digital Edition. Hier findet ihr die Angebote: