PS5- & PS4-Spiele im Angebot: Große Exklusivhits jetzt bis zu 91% günstiger schnappen

Durch die PlayStation Mega Deals könnt ihr euch jetzt große PS4- und PS5-Spiele günstig sichern.

Heute wurden bei verschiedenen Shops die sogenannten PlayStation Mega Deals gestartet, durch die ihr neben der PS5-Konsole selbst und verschiedenem Zubehör auch eine Menge Spiele für PS5 und PS4 günstiger bekommen könnt. Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es beispielsweise vor allem große Exklusivhits wie God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West oder The Last of Us zu stark reduzierten Preisen. Hier findet ihr die Übersicht:

Prinzipiell läuft die Aktion übrigens auch bei Amazon, dort waren die meisten Spiele-Deals allerdings schon kurz nach Aktionsstart ausverkauft. Bei MediaMarkt und Saturn findet ihr daher momentan die beste Auswahl an Angeboten, allerdings hat Otto ebenfalls einige gute Deals zu bieten.

Hier haben wir ein paar der spannendsten Spiele aus den Sales herausgesucht, mit Rabatten von bis zu 91 Prozent im Vergleich zur UVP:

PS5-Highlights:

PS4-Highlights:

Auch bei MediaMarkt und Saturn solltet ihr damit rechnen, dass die besten Angebote schon bald vergriffen sein könnten. Insbesondere bei Ghost of Tsushima würde es uns sehr wundern, wenn das Spiel lange zu diesem Preis verfügbar bliebe. Zumindest in der Theorie laufen die PlayStation Mega Deals aber noch bis zum 20. September.

Weitere PS5-Angebote: Konsole, Controller, Headset und mehr

Auch Hardware könnt ihr durch die PlayStation Mega Deals günstig bekommen, beispielsweise die PS5 selbst in der Disc Edition.

Neben den Spielen findet ihr, wie schon gesagt, auch Hardware-Angebote unter den PlayStation Mega Deals. So könnt ihr die PS5 Disc Edition für 449,99€ oder den DualSense Controller in verschiedenen Farben ab 47,99€ bekommen. Auch das Sony Pulse 3D PS5-Headset oder die DualSense-Ladestation gibt es günstiger. Diese Angebote könnt ihr momentan auch noch bei Amazon finden:

Weitere günstige Sonderangebote und interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier entdecken: