Sony verschenkt exklusive Spiele-Kracher, wenn ihr euch eine PS5 kauft – aber nur in einem Land und das macht uns absolut neidisch

Wenn du von einem kostenlosen PS5-Spiel ausgeschlossen wirst, Symbolbild.

Habt ihr euch bislang an eure PS4 geklammert, könnte es eigentlich keinen besseren Einstieg in die "neue" Konsolengeneration geben: Ihr gönnt euch das Upgrade auf die leistungsfähigere PS5 und bekommt – unabhängig davon, ob ihr euch für ein Spiele-Bundle entschieden habt – einen von zwölf Top-Titeln hinzu. Bis zum 20. Oktober geht genau das über das PS5 Upgrader Program, allerdings derzeit nur für Fans in den USA.

Sony stellt Hammer-Titel bei einem PS5-Kauf zur Auswahl

Ohne große Ankündigung ist eine Promotion von Sony online gegangen, die den Kauf einer nagelneuen PS5 versüßt. Darauf weist ein Eintrag in den rechtlichen Bestimmungen auf der PlayStation-Seite hin.

Demnach bekommen Käufer*innen einer frisch im Handel eingetüteten Konsole im PlayStation Store einen Banner angezeigt, der sie zum Einlösen eines kostenlosen PS5-Titels berechtigt. Dabei handelt es sich um:

Eine Information, ab wann die Aktion gilt, fehlt jedoch. Vermerkt ist nur, dass sie am 20. Oktober 2023 endet.

Zudem gibt Sony Einschränkungen bei der Teilnahme vor:

Ihr müsst über 18 Jahre alt sein

Ihr benötigt einen PSN-Account

In dem PSN-Account muss eine Adresse in den Vereinigten Staaten hinterlegt sein

Pro PS5 kann nur ein Spiel eingelöst werden

Der ausgewählte Titel darf einmalig umgetauscht werden

Werden die Voraussetzungen erfüllt und die Konsole "aktiviert", wird die Upgrader-Promotion im PlayStation Store freigegeben und eines der Spiele kann mit einhundertprozentiger Rabattierung erworben werden.

Als Stichtag dient Sony dabei wohl der Zeitpunkt dieser "Aktivierung", damit gemeint ist scheinbar, wann ihr die PS5 zum ersten Mal als primäre Konsole mit einem PSN-Account verknüpft habt.

God of War Ragnarök ist der jüngste Sony-Spross im Angebot, hier könnt ihr euch Gameplay anschauen:

0:30 God of War Ragnarök - Launch-Trailer stimmt auf das brachiale Action-Fest ein

Wie sieht es mit Deutschland aus?

Sony hat bisher keine medienwirksame Ankündigung zu dem Upgrader-Programm in den USA gemacht und auch für Deutschland fehlt eine offizielle Meldung. Eine Anfrage unsererseits wurde bisher ebenfalls noch nicht von Sony beantwortet.

Wir würden uns natürlich einen Umsetzung hierzulande wünschen, selbst, wenn sie noch ein bisschen auf sich warten lässt, denn im Line-Up sind so einige Hochkaräter dabei, in die ihr unbedingt reingezockt haben solltet.

Darüber hinaus ist die PS5 gerade in einigen Versionen vergünstigt zu haben:

Könnte es sich bei der Aktion um Vorbereitungen für ein neues Modell handeln?

Eine große Anzahl an Gerüchten weist momentan die Veröffentlichung einer überarbeiteten PS5-Revision mit modularem Laufwerk und womöglich energieeffizienteren Hardware-Komponenten hin.

Hier erfahrt ihr mehr darüber:

Erstes Video der PS5 Slim: Sieht so Sonys neue Konsole aus? (Gerücht) von Chris Werian

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Sony vor dem Release der angepassten Variante die Lager mit vorrätigen PS5-Konsolen noch einmal leeren möchte.

Bislang hat sich der PlayStation-Gigant jedoch noch nicht zu den künftigen Hardware-Plänen abseits des Streaming-Handhelds PlayStation Portal und zwei neuen Headset-Varianten geäußert.

Könntet ihr neuen PS5-Besitzer*innen eines der zwölf Spiele empfehlen, welches wäre es? Oder würdet ihr euch selbst einen bestimmten Titel schnappen?