PS5-Rennspielhit aus 2024 im Angebot: Realistischer als hier könnt ihr 300 km/h kaum erleben!

Erst Ende Mai war der Release, jetzt gibt es diesen Rennspiel-Hit für PS5 und Xbox Series X günstig bei Amazon.

Für alle, die Rennsport auf PS5 so authentisch wie nur irgend möglich genießen möchten, gibt es bei Amazon jetzt ein tolles Angebot: Das erst Ende Mai 2024 erschienene F1 24 könnt ihr dort schon jetzt stattliche 30€ günstiger abstauben, auch die Versionen für PS4 und Xbox Series X gibt es im Angebot:

Bei Amazon ist F1 24 aktuell übrigens das meistverkaufte Rennspiel für die PS5, und das obwohl es die beiden Open-World-Rennspiele Need for Speed Unbound und The Crew Motorfest aktuell sogar noch deutlich günstiger im Sonderangebot gibt:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern.

F1 24 für PS5: Was bietet die Rennsimulation?

5:16 F1 24 bietet auch auf der Strecke ein paar tiefgreifende Neuerungen

Wie die Vorgänger ist F1 24 eine anspruchsvolle Rennsimulation, welche die Formel 1 bis ins kleinste Detail nachbilden und spielbar machen möchte. Das reicht bis hin zur Simulation der Auswirkungen verschiedener Reifentemperaturen. Ein viel authentischeres Fahrgefühl könnt ihr auf PS5 kaum bekommen, außer vielleicht in Gran Turismo 7. Neulinge sollten deswegen trotzdem keine Angst haben, denn es gibt zahlreiche Fahrhilfen, die den Einstieg erleichtern.

F1 24 bietet dabei mehr als nur das gewöhnliche Saison-Update. Die Fahrphysik wurde noch einmal überarbeitet und realistischer gestaltet, wobei Codemasters nicht nur ein bisschen an den Werten herumgespielt, sondern noch mal direkt an die Modelle der Wagen Hand angelegt hat. Vor allem Rennspiel-Enthusiast*innen, die mit einem guten Lenkrad fahren, dürfte der Unterschied schnell auffallen.

Im Karrieremodus von F1 24 könnt ihr endlich berühmte Fahrer spielen.

Im Singleplayer macht der überarbeitete Karriere-Modus den meisten Spaß. Hier könnt ihr diesmal nicht nur mit einem unbekannten Fahrer antreten, sondern auch in die Haut von Stars wie Lewis Hamilton oder Max Verstappen schlüpfen. In diesem Fall bekommt ihr speziell zugeschnittene Zwischensequenzen. Einen echten Story-Modus gibt es dafür in diesem Jahr nicht.

Wie schon in den Vorjahren beeindruckt F1 24 auch wieder durch seine vielen verschiedenen Multiplayer-Optionen, die vom lokalen Splitscreen bis hin zur besonders lange motivierenden Online-Koop-Karriere. Wer sich gerne mit menschlichen Fahrer*innen misst, findet hier genügend Optionen, um das ganze Jahr bis zum nächsten Serienteil Spaß zu haben.

