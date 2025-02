PS5-Rollenspiel aus 2024 im Angebot: Prachtvolle Welt, 100 Stunden Spielzeit & Top-Wertung im GamePro-Test!

Dieses Rollenspiel hat im Oktober bei uns im Test 92 Punkte abgestaubt. jetzt könnt ihr es bereits zum Top-Preis im Angebot bekommen.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Rollenspiele des Jahres 2024 günstig für PS5 oder Xbox Series X im Sonderangebot sichern: Den erst Ende Oktober erschienenen AAA-Titel, der bei uns im Test eine hervorragende Wertung bekommen hat, bekommt ihr bei Amazon jetzt schon stolze 54 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Laut Amazons Shopseite handelt es sich um ein befristetes Angebot, der Preis könnte also schon bald wieder steigen. Wie lange genau der Deal konkret dauern soll, verrät der Händler allerdings nicht.

PS5-Rollenspielhit im Sale: eine epische Reise durch eine wundervolle Fantasy-Welt

Dragon Age: The Veilguard ist zwar insgesamt bunter als die Vorgänger, es gibt aber auch düstere Orte.

Es geht hier um Dragon Age: The Veilguard. Das erst vor gut drei Monaten erschienene Action-Rollenspiel von Bioware macht einiges besser als der Vorgänger Dragon Age: Inquisition und hat deshalb in unserem GamePro-Test stolze 92 Punkte abgestaubt, wie ihr hier nachlesen könnt:

Besonders stark verbessert hat sich das Kampfsystem: Die alten Taktik-Kämpfe, die noch nie das Glanzstück der Reihe waren, wurden aufgegeben zugunsten viel temporeicherer Action-Gefechte. Trotzdem hat Dragon Age: The Veilguard noch immer einigen taktischen Tiefgang zu bieten, der nun jedoch eher in der Zusammenstellung und Weiterentwicklung einer möglichst effektiven Heldengruppe liegt.

Weitere große Pluspunkte sind die wunderschöne Fantasy-Welt, welche mit ihren malerischen Landschaften und imposanten Bauwerken fesselt und grafisch auf dem höchsten AAA-Niveau in Szene gesetzt wird, sowie der enorme Umfang des Spiels. Für eure Reise durch die abwechslungsreichen Regionen dieser Welt solltet ihr rund 100 Stunden Spielzeit einplanen, und das, obwohl ihr diesmal nicht mit unkreativen Nebenquests zugeschüttet werdet wie in Inquisition.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Einer der größten Kritikpunkte alter Fans der Dragon-Age-Reihe ist, dass der neue Teil deutlich bunter und weniger düster und brutal ist als die Vorgänger. Tatsächlich ist Dragon Age: The Veilguard über weite Strecken viel eher ein harmonisches Fantasy-Abenteuer zum Wohlfühlen, als es insbesondere Dragon Age: Origins war. Allerdings gibt es noch immer sehr finstere Orte und Geschichten, nur sind diese jetzt eben Teil einer größeren und insgesamt freundlicheren Welt.

Ähnliches gilt auch für die Geschichte: Ihr könnt zwar weiterhin durch euer Verhalten den Verlauf der Handlung beeinflussen, wirklich harte moralische Entscheidungen kommen aber nicht mehr so oft vor wie früher. Jedoch wird die Story, die zu Beginn noch etwas langsam in Fahrt kommt, nach und nach immer spannender und komplexer, bevor sie schließlich in verschiedenen Enden mündet, die teils zum Besten zählen, was Bioware je hervorgebracht hat. Es lohnt sich also, am Ball zu bleiben.