Rollenspiel-Geheimtipp für PS5 im Angebot: Dieses hübsche, aber schrullige RPG aus Frankreich kennt ihr bestimmt noch nicht!

Gerade könnt ihr für PS5 einen Rollenspiel-Geheimtipp günstig abstauben, der diese Bezeichnung wirklich verdient: Obwohl er eine epische Fantasy-Geschichte und vor allem eine hübsche und wirklich kreative Spielwelt bietet, dürften nur die wenigsten unter euch schon mal von diesem Titel gehört haben. Das PS5-Spiel, das zum Release ursprünglich mal 44,99€ gekostet hat, bekommt ihr bei Amazon jetzt schon für rund 20€:

Eine Welt voller Magie und Science Fiction: Das bietet der Rollenspiel-Geheimtipp

Es geht hier um Edge of Eternity. Das Rollenspiel wurde zwar in Frankreich entwickelt, orientiert sich aber trotzdem in mancherlei Hinsicht an JRPGs der 90er im Final-Fantasy-Stil. Das gilt sowohl für die rundenbasierten Kämpfe, die im Spielverlauf erstaunlichen taktischen Tiefgang entwickeln, als auch für die verworrene, aber gut geschriebene Story und die fantasievolle Spielwelt.

Ihr werdet nach Heryon geschickt, eine Welt voller Magie, die allerdings von einer technisch hochentwickelten Alienrasse angegriffen wird, welche mithilfe biologischer Waffen die Bewohner in Mutanten verwandelt und Monster erschafft. Dementsprechend werden hier Fantasy- und Science-Fiction-Elemente miteinander vermischt. Ihr erkundet die Welt ganz modern in Third Person, erst im Kampf wird die Perspektive gewechselt.

Landschaftlich sieht Edge of Eternity sehr hübsch aus. Ein Rollenspiel auf AAA-Niveau solltet ihr trotzdem nicht erwarten.

Dank des tollen Artdesigns bei den Landschaften und Gebäuden kann Edge of Eternity trotz seines eher geringen Entwicklungsbudgets stellenweise atemberaubend schön aussehen, vor allem wenn wir den Blick in die Ferne schweifen lassen dürfen. Aus der Nähe betrachtet merkt man hingegen schon, dass es Heryon gelegentlich an Details fehlt und auch manche Animationen etwas steif wirken. Hohe AAA-Qualität solltet ihr also besser nicht erwarten.

Auch bei den vielfältigen Spielmechaniken von den Fortschrittssystemen bis hin zum Crafting merkt man, dass sich die Entwickler etwas mehr zugemutet haben, als sie sinnvoll umsetzen konnten. Dennoch: Wer epische JRPGs mag, denen man anmerkt, dass die Entwickler mit Herzblut bei der Sache waren und ihre ganze eigene, einzigartige Welt entwerfen wollten, sollte diesem Rollenspiel gerade aufgrund seines schrulligen Charakters zumindest mal einen Blick gönnen: