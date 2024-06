Dieses wunderschöne PS5-Rollenspiel gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis! Lohnt es sich?

Gerade die Landschaften dieses Rollenspiels beeindrucken und nutzen dabei die Möglichkeiten der PS5 gut aus.

Ihr wollt ein episches Rollenspiel, das die technischen Möglichkeiten der PS5 auch wirklich ausnutzt und eine atemberaubende Spielwelt bietet? Dann hat Amazon das richtige Angebot für euch, denn dort gibt es gerade das erst 2023 exklusiv für PS5 erschienene Final Fantasy 16 satte 50€ günstiger:

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis könnte sich also schon bald wieder ändern.

Final Fantasy 16: Was bietet das schicke PS5-Rollenspiel?

Im Vergleich zu früheren Spielen der Final Fantasy-Reihe hat sich Teil 16 weit von seinen JRPG-Wurzeln entfernt. Das gilt schon für die düstere Spielwelt, die sich eher an europäischer Mittelalter-Fantasy orientiert und damit an Spiele wie The Witcher erinnert. Ein paar Eigenheiten wie die Chocobos, die ihr als Reittiere benutzen könnt, sind aber natürlich trotzdem noch erhalten geblieben.

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Die zumindest teilweise Abkehr vom Anime-Stil mag Geschmackssache sein, ein echter Nachteil ist sie aber nicht, denn Final Fantasy 16 sieht schlicht fantastisch aus. Von malerischen, grünen Tälern über weite Wüsten bis hin zu imposanten Städten zaubert das Rollenspiel wunderschöne Landschaften auf den Bildschirm. Und bei den überzeichneten Effekten und den spektakulären Kampfanimationen kommt dann eben doch noch ein bisschen Anime-Feeling auf.

Spielerisch hatte sich die Final Fantasy-Reihe zwar schon lange von den rundenbasierten Ursprüngen entfernt, aber doch immer noch ein ein bisschen was von dem teambasierten Taktik-Gameplay beibehalten, das für JRPGs typisch ist. Auch davon ist bei Final Fantasy 16 wenig übrig, was sich aber gerade als großer Vorteil erweist.

Im Kampf bietet auch Final Fantasy 16 noch immer das Effektfeuerwerk, das man von der Reihe gewohnt ist.

Stattdessen bekommt ihr jetzt nämlich temporeiche und packende Action-Kämpfe geboten, die sich eher Hack&Slash-Spektakel wie Devil May Cry oder Bayonetta zum Vorbild genommen zu haben scheinen. An Tiefgang fehlt es dank Kombos und vielen verschiedenen Angriffsarten trotzdem nicht, wodurch sich das Kampfsystem tatsächlich als Highlight des Spiels erweist, auch dank erfreulich fordernder Bossgegner.

Bei der Story hatten wir im Test hingegen eher gemischte Gefühle. Am Anfang fesselt die komplexe, schonungslose Handlung voller Verrat und politischer Intrigen zwar sofort, zumal sie mit aufwendigen Zwischensequenzen hervorragend in Szene gesetzt ist. Ab der Mitte wird es dann aber etwas wirr und nicht jeder zunächst noch spannende Handlungsstrang bekommt ein befriedigendes Ende.

Insgesamt überwiegen dennoch die Vorzüge, weshalb sich kein Fan von epischen Rollenspielen Final Fantasy 16 entgehen lassen sollte. Erst recht nicht zum aktuellen Schnäppchenpreis dank stolzen 63 Prozent Rabatt:

