Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Mit Final Fantasy 16 erfindet sich die traditionsreiche Serie neu - mal wieder! Diesmal geht es in ein neues Fantasy-Reich, dass visuell vom europäischen Mittelalter inspiriert und von Serien wie Game of Thrones und The Witcher stark geprägt ist. So viel Blut gab es bei Final Fantasy jedensfall noch nie und gleichzeitig sind die Schwerter für Final-Fantasy-Verhältnisse sogar ziemlich klein. Gleichzeitig ist Final Fantasy 16 gewohnt episch inszeniert und sieht fantastisch aus. Der Preis für diese Optik sind regelmäßige Frameraten-Einbrüche. Das bislang PlayStation-5-exklusive Actionspiel kann also nicht immer für ein flüssiges Gameplay sorgen.

Im Testvideo zu Final Fantasy 16 zeigen wir Gameplay und Zwischensequenzen aus der Testversion und gehen auf Stärken und Schwächen des Spiels ein.