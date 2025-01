PS5-Rollenspiel im Angebot: Dieses wunderschöne Fantasy-Abenteuer mit 100 Spielstunden hat im Test 92 Punkte abgestaubt!

Die wunderschöne Spielwelt ist nur einer der Gründe, weshalb dieses PS5-Rollenspiel aus 2024 in unserem GamePro-Test 92 Punkte abgestaubt hat.

Lust auf eine epische Reise durch eine der schönsten Fantasy-Welten, die ihr aktuell für PS5 oder Xbox Series X bekommen könnt? Dann könnt ihr euch bei Amazon gerade ein erst im Oktober 2024 erschienenes Rollenspiel-Highlight im Sonderangebot schnappen. Laut Vergleichsplattformen war der jüngste Teil einer berühmten Reihe bislang noch nirgendwo günstiger zu bekommen:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt. Dort bekommt ihr das Spiel allerdings nur dank 11 Prozent Extra-Rabatt im Warenkorb, die nur noch bis Mitternacht gelten, so günstig. Da Amazon möglicherweise mit dem Konkurrenten mitgezogen ist, könnte auch hier der Preis bald wieder um ein paar Euro steigen, wäre dann aber noch immer günstig.

Rollenspielhit aus 2024: Epische Reise durch eine Fantasy-Welt zum Wohlfühlen

Auch in Dragon Age: The Veilguard gibt es wieder einige sehr düstere Orte, insgesamt ist die Welt jedoch bunter.

Es geht natürlich um Dragon Age: The Veilguard. Das erst am 31. Oktober erschienene Rollenspiel hat in unserem GamePro-Test nicht ohne Grund stolze 92 Punkte abgestaubt. Schließlich bekommt ihr hier eine riesengroße und wunderschöne Fantasy-Welt mit Grafik auf höchsten AAA-Niveau. Obwohl diese Welt längst nicht so sehr mit langweiligen Nebenquests vollgestopft ist wie die Hinterlande in Dragon Age Inquisition, könnt ihr hier gut und gerne 100 Stunden beschäftigt sein.

Ein Highlight von Dragon Age: The Veilguard sind zudem die Kämpfe. Das alte Taktik-Kampfsystem, das noch nie zu den Stärken der Reihe zählte und von dem in Inquisition ohnehin nicht mehr viel übrig war, wurde abgeschafft zugunsten temporeicher und gut inszenierten Action-Kämpfe. Trotzdem ist nicht aller taktischer Anspruch verloren, nur liegt dieser jetzt mehr in der klugen Zusammenstellung und Weiterentwicklung der Gruppe als in den Kämpfen selbst.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Im Vergleich insbesondere zum ersten Teil der Reihe ist Dragon Age: The Veilguard zwar nicht mehr so düster, allerdings auch längst nicht so bunt, wie es das Promo-Material vor dem Release befürchten ließ. Es gibt noch immer einige düstere Orte, die blutige und schonungslose Geschichten erzählen, jedoch sind diese über eine im Ganzen freundlichere Welt verteilt.

Die Haupt-Story von Dragon Age: The Veilguard kommt zu Beginn etwas schwer in Gang, auch weil die harten moralischen Entscheidungen fehlen, die man in den Vorgängern treffen musste. Dank spannender Wendungen nimmt sie jedoch nach einiger Zeit richtig Fahrt auf. Gerade der letzte Teil des Spiels ist deshalb der beste und fesselndste, und ihr bekommt ein Ende, mit dem nicht viele andere Bioware-Spiele mithalten können.

Insgesamt darf man also nicht erwarten, mit The Veilguard ein neues Dragon Age: Origins zu bekommen. Wer aber nicht zu sehr an den Vorgängern hängt, sondern ein episches Abenteuer in einer Fantasy-Welt zum Wohlfühlen haben möchte, ist hier an der richtigen Adresse, ganz besonders zum aktuellen Angebotspreis: