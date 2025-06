Dieses PS5-Rollenspiel setzt endlich eine heißgeliebte Reihe der 90er fort und kostet jetzt nur noch die Hälfte!

Landschaftlich hat diese Fortsetzung einer altehrwürdigen Rollenspielreihe einiges zu bieten.

Erst im letzten Jahr hat eine große Rollenspielreihe der 90er ein eindrucksvolles Comeback gefeiert, das euch in eine zauberhafte Spielwelt entführt. Bei Amazon bekommt ihr die PS5-Version der Fortsetzung einer altehrwürdigen Serie jetzt bereits stark reduziert im Sonderangebot, ihr zahlt aktuell nur noch den halben Preis. Hier findet ihr den Deal:

Märchenhaftes Rollenspiel mit moderner Grafik und nostalgischem Spielgefühl

Wir sprechen hier von Visions Of Mana, das nach zwei Jahrzehnten endlich wieder einen würdigen neuen Teil der berühmten Mana-Reihe geliefert hat, welche 1991 gestartet wurde und vor allem für den Rollenspiel-Meilenstein Secret of Mana bekannt ist. Mit Visions of Mana kommt die Reihe nun technisch in der Gegenwart an: Die Fortsetzung bietet wunderschöne 3D-Grafik, die sie für eine märchenhafte und farbenfrohe Spielwelt nutzt.

Diese Spielwelt ist zwar keine klassische Open World, bietet aber weite, offene Gebiete, die nicht nur Raum zur freien Erkundung bietet, sondern auch voller Geheimnisse, interessanter Details und zauberhafter Orte steckt, sodass sich das Erforschen all ihrer Ecken auch tatsächlich lohnt. Zudem kann Visions of Mana mit sympathischen Charakteren und emotionalen Momenten auf eurer rund 40 Stunden langen Reise punkten.

Die Kämpfe in Visions of Mana sind gruppenbasiert, finden aber in Echtzeit statt.

Das Kampfsystem setzt wie schon Secret of Mana in den 90ern auf Echtzeit-Gefechte, lässt euch aber dennoch wie in einem traditionellen JRPG mit einer Gruppe aus mehreren Helden in den Kampf ziehen. Ihr könnt dabei jederzeit zwischen euren Charakteren wechseln. Die Möglichkeit, Aktionen in Kombos aneinanderzureihen und andere Charaktere mit Zaubern zu unterstützen, sorgt für eine Komplexität, die sich erst nach ein paar Spielstunden ganz erschließt.

Zwar ist nicht alles an Visions of Mana perfekt, die Story wärmt beispielsweise einige Fantasy-Klischees auf. Zum aktuellen Angebotspreis sollten alle mit einem Herzen für JRPGs der 90er dennoch auf jeden Fall einen Blick riskieren. Doch selbst dann, wenn ihr keine nostalgischen Gefühle für die Ursprünge der Reihe habt, könnte sich der Kauf schon für die Spielwelt lohnen, sofern ihr Lust auf ein Rollenspiel im bunten Stil eines Märchenbuchs habt.