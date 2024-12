PS5-Shooter jetzt im Angebot: Kein Spiel hat 2024 mehr bombastische Action geboten als dieses!

Wer ein PS5-Spiel sucht, das vor allem spektakuläre Action und temporeiches Gameplay bietet, kann sich gerade bei MediaMarkt und Amazon ein Angebot sichern.

Keine Lust mehr auf Spiele, die eure Zeit mit langweiligen Nebenaufgaben, ziellosem Herumirren und unnötigem Gerede verschwenden? Dann aufgepasst: Erst vor ein paar Monaten ist ein Spiel für PS5 und Xbox Series erschienen, das ganz und gar auf spektakuläre Action und temporeiches Gameplay setzt. Diesen altmodischen, linearen Shooter könnt ihr euch jetzt bei MediaMarkt günstig im Angebot schnappen:

Alternativ könnt ihr das Spiel übrigens genauso günstig auch bei Amazon bekommen, dort müsst ihr aber einige Wochen auf die Lieferung warten, weil die Lagerbestände offenbar schon ausverkauft sind.

PS5-Hit im Angebot: Rasante Action mit Solo-Kampagne und tollem Koop

Architektonisch hat die Spielwelt von Warhammer 40.000: Space Marine 2 einges zu bieten. Die Tyranidenhorden lassen euch aber nicht viel Zeit, die Gebäude zu bewundern.

Die Rede ist natürlich von Warhammer 40.000: Space Marine 2. Der im September erschienene Third Person Shooter ist genau das richtige Spiel, wenn ihr mal wieder Lust auf ein bombastisches (und ziemlich blutiges) Action-Feuerwerk habt. Wie schon im Vorgänger kämpft ihr auch hier als muskulöser Elitesoldat in dicker Rüstung gegen ganze Horden von Gegnern, die ihr nicht nur mit verschiedenen Schusswaffen, sondern auch mit eurem motorisierten Kettenschwert in ihre Einzelteile zerlegt.

Dabei beeindruckt Space Marine 2 schon allein optisch durch seine hervorragende, temporeiche Inszenierung, die von dem weitgehend linearen Leveldesign profitiert. Nicht nur bekommt ihr aufwendige Animationen, tolles Treffer-Feedback und Gefechte voller spektakulärer Licht- und Partikeleffekte. Auch die Spielwelt bietet mit ihren gewaltigen, fremdartigen Bauwerken und den sich im Hintergrund abspielenden Schlachtszenen einen hohen Schauwert.

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Autoplay

Im Gegensatz zum ersten Teil bekommt ihr es diesmal nicht mit Orkhorden, sondern mit verschiedensten Formen der insektenähnlichen Tyraniden zu tun. Deren kleinere Vertreter treten in riesigen Schwärmen auf, während die größeren und mit Spezialfähigkeiten ausgestatteten Exemplare selbst einzeln eine harte Herausforderung sein können.

Die Kampagne könnt ihr (mit Ausnahme der Prolog-Mission) nicht nur allein, sondern auch im Koop für bis zu drei Personen spielen. Daneben gibt es auch noch spezielle Koop-Missionen. Hier wählt ihr eine von sechs verschiedenen Klassen mit sich gegenseitig ergänzenden Fähigkeiten aus. Diese Klassen kommen auch im kompetitiven Multiplayer zum Einsatz, in dem sechs gegen sechs Spieler*innen antreten.

Zwar ist die Kampagne nur etwa 12 bis 14 Stunden lang, dafür bietet sie aber auch keinen Leerlauf, sondern fesselt insbesondere diejenigen, die mehr auf Gameplay und Optik als auf eine ausgefeilte Story stehen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Außerdem laden die vier verschiedenen Schwierigkeitsgrade zum nochmaligen Spielen ein und insbesondere der Koop-Modus bietet eine Langzeitmotivation, die weit über die Spielzeit der Kampagne hinausreicht.