PS5-Shooter im Angebot: Dieses umstrittene Spiel ist kurz nach Release schon 54% günstiger – Lohnt es sich jetzt?

Erst vor ein paar Monaten erschienen und schon 54 Prozent günstiger: Ist dieser PS5-Shooter nun sein Geld wert?

Erst Ende 2024 ist ein First-Person-Shooter für PS5 erschienen, der zuvor bereits einen sehr guten Eindruck gemacht hatte, zum Release die hohen Erwartungen aber trotz toller Ansätze noch nicht ganz erfüllen konnte. Bei Amazon bekommt ihr das Spiel, das seither von den Entwicklern weiter verbessert wurde, jetzt bereits stolze 54 Prozent günstiger im Sonderangebot.

Laut Shopseite handelt es sich um ein „befristetes Angebot“, das jederzeit wieder enden könnte. Ob und für wen sich der PS5-Shooter nun zum Sparpreis lohnen kann, verraten wir euch hier:

First-Person-Shooter für PS5 mit Koop und Basenbau

Starship Troopers Extermination - Koop-Shooter im Trailer

Die Rede ist hier von Starship Troopers Extermination, einem auf den Online-Koop mit bis zu 16 Personen ausgelegten First-Person-Shooter, der in der Welt des berühmten Kultfilms spielt. Wie dort kämpft ihr auch hier gemeinsam auf fremden Planeten gegen die außerirdischen Bugs. Dabei stehen sechs sich gut ergänzende Klassen zur Wahl: Scharfschütze, Ranger, Sprengmeister, Wächter, Ingenieur und Sanitäter.

Natürlich stellt sich dabei die Frage, ob man nicht lieber zum beliebten Helldivers 2 greifen sollte, das ja schließlich auch ein Koop-Shooter im Stil von Starship Troopers ist, nur ohne offizielle Lizenz ist. Es gibt aber etwas, das Starship Troopers Extermination dem Konkurrenten voraus hat, nämlich den Basenbau und die Tower-Defense-Elemente.

Im Baumodus von Starship Troopers Extermination können wir Verteidigungsanlagen und Munitionskisten platzieren.

An einem bestimmten Punkt während einer Runde könnt ihr eindrucksvolle Verteidigungsanlagen hochziehen, die ihr für den anschließenden Bug-Ansturm gut gebrauchen könnt. Bis man sich in den anspruchsvollen Baumodus eingefunden hat, dauert es zwar ein wenig, aber hat man diese Hürde überwunden, kann Starship Troopers Extermination durch die Verbindung von Basenbau und Klassensystem einen erstaunlichen taktischen Tiefgang entwickeln.

Auf dem Papier hat Starship Troopers Extermination sogar noch einen zweiten Vorteil gegenüber Helldivers 2, nämlich die Solo-Kampagne. Deren 25 Missionen sind aber leider sehr repetitiv und lieblos umgesetzt. Nicht ohne Grund wird die Kampagne bereits im Hauptmenü als „Solospiel Tutorial“ bezeichnet, zu viel mehr als zur Einführung taugt sie nicht. All jenen unter euch, die ausschließlich im Singleplayer spielen wollen, raten wir daher selbst zum günstigen Preis vom Kauf ab.

Wie in der Filmvorlage bekommen wir es in Starship Troopers Extermination mit zahlreichen außerirdischen Wesen zu tun. Hier im Bild seht ihr die Art von Bugs, die von den Entwicklern gewünscht waren.

Schuld an den mäßigen Wertungen zum Release war auch der Umstand, dass Starship Troopers Extermination mehr Bugs hatte, als einem lieb war: Neben den Alien-Kreaturen hatte man auf dem Schlachtfeld auch gegen technische Fehler zu kämpfen. Zur Ehrenrettung der Entwickler sei hierzu gesagt, dass sie am Ball geblieben sind und ihr Spiel in den letzten Monaten weiterhin mit Fixes und sogar neuen Inhalten versorgt haben.

Optimal ist der Zustand trotzdem nicht und so ganz wird Starship Troopers Extermination sein großes Potenzial vermutlich nie ausnutzen. Dennoch: Die Kern-Mechaniken dieses Shooters funktionieren gut und wenn man die richtigen Koop-Partner sowie Lust auf den Basenbau hat, dann hat man hier einen kleinen Rohdiamanten vor sich, auf den man trotz seiner Macken zumindest mal einen Blick werfen sollte.