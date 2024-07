PS5 Slim im Amazon-Angebot: Konsole jetzt günstig und mit 3 Monaten PS Plus Premium gratis schnappen!

Nur noch für ein paar Tage gibt's bei Amazon die PS5 Slim günstig mit PS5 Plus Premium als Zugabe.

Bei Amazon gibt es die PS5 Slim in der Standard-Version mit Disc-Laufwerk gerade nicht nur günstiger, ihr bekommt sogar noch drei Monate im Abo-Dienst PS Plus Premium kostenlos dazu spendiert, die einen Wert von 49,99€ haben. Der Deal ist nur gültig bis zum 25. Juli, also bis Donnerstag. Ihr dürft euch also nicht mehr allzu lange Zeit lassen:

PS5 Slim + PS5 Plus Premium: Wie günstig ist der Amazon-Deal?

Die PS5 Slim kostet bei Amazon aktuell 489€, was immerhin ein gutes Stück günstiger ist als der UVP von 549,99€, aber für sich genommen noch kein Spitzenpreis. Zieht man hiervon jedoch noch die 49,99€ für die drei Monate PS Plus Premium ab, landet man bei nur noch 439,01€ für die Konsole.

Zu einem so günstigen Preis findet man die PS5 Slim in der Version mit Disc-Laufwerk nur selten. Mindestens dann, wenn ihr ohnehin vorhattet, auch PlayStation Plus Premium zu holen, macht ihr hier einen wirklich guten Deal.

Was ist neu an der PS5 Slim?

Die neue PS5 Slim (rechts) ist deutlich schlanker als das alte Modell.

Wie der Name schon sagt, zeichnet sich die PS5 Slim gegenüber dem älteren Modell der Konsole vor allem durch ihre kleinere und schlankere Form und ihr geringeres Gewicht aus. Die PS5 Slim wiegt nur noch 3,2 kg statt 4,5 kg. Im Volumen ist sie rund 30 Prozent kleiner.

Das macht es deutlich leichter, die PS5 Slim unter dem Fernseher unterzubringen. Allerdings gibt es auch einen Nachteil: Die neue Konsole steht standardmäßig nämlich nicht mehr aufrecht, sondern nur noch waagerecht. Zwar gibt es einen vertikalen Standfuß, dieser muss aber separat dazugekauft werden.

Technisch gibt es nur wenige Unterschiede zwischen der alten und der neuen PS5. Die PS5 Slim bietet immerhin etwas mehr Speicher (1TB statt 825GB), ist ansonsten aber gleich leistungsstark wie das ältere Modell. Eure Spiele laufen also auf beiden Konsolen gleich gut.

Was bietet PS Plus Premium?

Der Soulslike-Shooter Remnant 2 ist gerade erst zum Spielekatalog von PS Plus Premium dazugestoßen.

PS Plus Premium ist die umfangreichste Abo-Version von PlayStation Plus. Hier bekommt ihr nicht nur Online-Multiplayer, monatlich neue Spiele und Extras wie Cloud-Speicher, sondern auch Zugriff auf einen riesigen Katalog mit hunderten Spielen, ähnlich wie im Xbox Game Pass. Das Abo kostet normalerweise 16,99€ pro Monat, drei Monate gibt es für 49,99€.

