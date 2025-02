PS5 Slim für nur 319€: So bekommt ihr die Konsole zum absoluten Spitzenpreis – aber nur für kurze Zeit!

Ein wirklich heißer Preis: Die PS5 Slim Digital Edition könnt ihr vermutlich nur noch kurzzeitig für nur 319,90€ im Refurbished-Angebot abstauben.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Falls ihr euch möglichst günstig eine PS5-Konsole sichern wollt, findet ihr jetzt bei eBay ein Angebot, das ihr nicht verpassen solltet. Dort bekommt ihr nämlich gerade die PS5 Slim Digital Edition refurbished zum Top-Preis. Die Konsole, die als Neuware normalerweise 449,99€ kostet, könnt ihr dort für nur 319,90€ abstauben. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Selbst für eine PS5 Slim refurbished ist das ein hervorragender Preis. In der Regel verlangt der Händler für die Konsole in diesem Zustand nämlich 399€. Verkäufer ist Favorio Maxx, ein gewerblicher Händler, der sich auf generalüberholte und gebrauchte Geräte spezialisiert hat. Die Rezensionen des Händler auf eBay sind zu 99,5 Prozent positiv, bei über 50.000 verkauften Artikeln. Es handelt sich also um ein seriöses Angebot.

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es übrigens nicht, jedoch ist die Menge an Konsolen bei solchen Refurbished-Angeboten normalerweise eng begrenzt. Da in diesem Fall laut Angaben auf der Shopseite bereits fast 150 Konsolen verkauft waren, als wir diese Zeilen hier geschrieben haben, dürfte die PS5 Slim Digital Edition bald schon vergriffen sein.

PS5 Slim refurbished: Was genau bedeutet das?

Der PS5 Slim dürftet ihr kaum ansehen, dass es sich um eine generalüberholte Konsole handelt.

„Generalüberholt“ oder „refurbished“ bedeutet, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware, sondern um Gebrauchtware handelt, die aber vom Händler oder Hersteller überprüft und wiederaufbereitet wurde. Im Fall der PS5 Slim handelt es sich laut Favorio um eine Warenrücksendung oder um ein Vorführgerät, das fast gar nicht benutzt wurde und sich in einem hervorragenden Zustand befindet.

In der Regel bedeutet das, dass lediglich die Verpackung geöffnet und eventuell leicht beschädigt ist. Der Konsole selbst dürfte kaum anzusehen sein, dass es sich nicht um Neuware handelt. Der einzige kleine Haken bei der Sache: Das USB-Kabel zum Aufladen des DualSense Controllers fehlt laut Angaben des Händlers. Falls ihr kein passendes Kabel übrig habt, müsst ihr also eventuell nochmal ein paar Euro zusätzlich investieren.