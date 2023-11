Erste Bilder zeigen PS5 Slim in freier Wildbahn: Und hui, die alte PS5 ist ein richtiges Monster im direkten Vergleich

Seht euch erste Bilder der PS5 Slim in freier Wildbahn an.

Das neue PS5-Modell fällt sowohl in der Disc- als auch in der Digital Edition deutlich kleiner aus als das 2020 erschienene Standard-Modell. Die "Slim"-Variante der Sony-Konsole soll im November in den USA eingeführt werden und wird in den darauffolgenden Monaten auch bei uns erhältlich sein. Einige Spieler*innen haben das neue Gerät bereits jetzt in die Hände bekommen und teilen Fotos und Größenvergleiche im Netz.

So groß ist das neue PS5-Slim-Modell im Vergleich zur alten PlayStation 5

Auf dem unteren Vergleichsbild lässt sich der Größenunterschied zwischen dem alten PS5-Modell (rechts) und der neuen Variante (links) sehr gut erkennen:

Das sind die Abmessungen der PS5-Slim (Digital- und Disc-Version):

PS5: 358 x 96 x 216 mm (L x H x T) - Gewicht: 3,2 kg (altes Modell 4,5 kg)

358 x 96 x 216 mm (L x H x T) - Gewicht: 3,2 kg (altes Modell 4,5 kg) PS5 All Digital: 358 x 80 x 216 mm (L x H x T) - Gewicht: 2,6 kg (altes Modell 3,9 kg)

Und zum Vergleich: Das sind die Abmessungen der alten PlayStation 5:

PS5 mit Laufwerk: 104mm x 390mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß)

(Breite x Höhe x Tiefe) (größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß) PS5 Digital Edition: 92mm x 390mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß)

PS5: Neues Slim-Modell - Release, Preis und alle weiteren Infos

Was ändert sich am Slim-Modell und welche Features sind neu? In unserem oben verlinkten großen GamePro-Hub findet ihr alle wichtigen Infos zum neuen PlayStation 5-Modell in der Übersicht.

Release und Preis: Die PS5 Slim wird 550 Euro (Disc-Modell) und 450 Euro (All Digital-Modell) kosten. Das neue Modell erscheint im November in den USA, weitere Märkte sollen laut Sony in den Monaten darauf folgen. Es kann also sein, dass die PS5 in Deutschland erst im Jahr 2024 verfügbar sein wird.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch die PS5 Slim besorgen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.